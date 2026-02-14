Ekin Mert Daymaz’dan Yapay Zekâ Ayarı: "Yetenekli Ama Tarihi Yapamamış"

Ekin Mert Daymaz'ın sosyal medyada yayılan sevgilisiyle yatak pozu gerçek mi? Grok'un yapay zeka tespiti ve Ekin Mert Daymaz'ın "tarihi yapamamış" açıklamasıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ekin Mert Daymaz’dan Yapay Zekâ Ayarı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-02-2026 17:49

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, sosyal medyada hızla yayılan ve kız arkadaşıyla yatak odasında çekildiği iddia edilen fotoğrafına dair sessizliğini bozdu. Görselin sahte olduğunu kanıtlayan Daymaz, durumu ti'ye alan açıklamalarıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

Grok Tespiti Yaptı: Fotoğraf Tamamen "AI"

Magazin hesaplarında "Ekin Mert Daymaz ve kız arkadaşının paylaşımı" notuyla yayılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı, X'in (Twitter) yapay zekâ asistanı Grok tarafından belgelendi. Grok, söz konusu görselin oyuncunun hiçbir sosyal medya hesabında paylaşılmadığını ve yapay zekâ tarafından üretildiğini açıkladı. Daymaz da Grok’un bu teknik değerlendirmesini kendi hesabından yayımlayarak iddiaları çürüttü.

"Dövme Hatası" Ele Verdi

Ekin Mert Daymaz, fotoğrafın sahteliğini kanıtlamak için vücudundaki bir detayı da yakından paylaştı. Görselde göğsündeki dövmenin yanlış oluşturulduğunu fark eden ünlü oyuncu, gerçek dövmesini göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekâ yetenekli ama tarihi yapamamış."

Daymaz’ın gerçek dövmesinde yer alan tarih bilgisinin yapay zekâ tarafından hatalı kurgulanması, sahte fotoğrafın en büyük açığı oldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yapay zekâ teknolojisinin geldiği noktayı ve bu tür manipülasyonların ne kadar kolay yapılabildiğini bir kez daha gözler önüne seren olay, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma başlattı. Daymaz’ın profesyonel soğukkanlılığı ve esprili yaklaşımı ise takipçilerinden büyük destek aldı.

Benzer Haberler
Süperstar’dan 80. Yaş Mesajı: Süperstar’dan 80. Yaş Mesajı: "Varlığınız Benim İçin En Değerli Hediye"
Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan İtirafı: Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan İtirafı: "Sert Mizaçlı ve Kibir Var"
Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri... Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...
Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL! Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL!
Mehmet Ali Erbil’den Mehmet Ali Erbil’den "Enseli" Sevgi Gösterisi: "Beni Böyle Sevmişler"
Pınar Deniz Setlere Dönüyor! Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı Pınar Deniz Setlere Dönüyor! Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!
  • 12-02-2026 11:33

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Beren Saat’ten Radikal Dönüş!
  • 12-02-2026 12:24

Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...
  • 14-02-2026 11:30

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...

Serenay Aktaş’tan
  • 10-02-2026 14:33

Serenay Aktaş’tan "Yabancı Sevgili" İsyanı: "Yaş Meselesiydi, Aydınlanalım!"

Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL!
  • 14-02-2026 11:20

Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL!