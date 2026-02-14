Ekin Mert Daymaz’dan Yapay Zekâ Ayarı: "Yetenekli Ama Tarihi Yapamamış"

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, sosyal medyada hızla yayılan ve kız arkadaşıyla yatak odasında çekildiği iddia edilen fotoğrafına dair sessizliğini bozdu. Görselin sahte olduğunu kanıtlayan Daymaz, durumu ti'ye alan açıklamalarıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

Grok Tespiti Yaptı: Fotoğraf Tamamen "AI"

Magazin hesaplarında "Ekin Mert Daymaz ve kız arkadaşının paylaşımı" notuyla yayılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı, X'in (Twitter) yapay zekâ asistanı Grok tarafından belgelendi. Grok, söz konusu görselin oyuncunun hiçbir sosyal medya hesabında paylaşılmadığını ve yapay zekâ tarafından üretildiğini açıkladı. Daymaz da Grok’un bu teknik değerlendirmesini kendi hesabından yayımlayarak iddiaları çürüttü.

"Dövme Hatası" Ele Verdi

Ekin Mert Daymaz, fotoğrafın sahteliğini kanıtlamak için vücudundaki bir detayı da yakından paylaştı. Görselde göğsündeki dövmenin yanlış oluşturulduğunu fark eden ünlü oyuncu, gerçek dövmesini göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekâ yetenekli ama tarihi yapamamış."

Daymaz’ın gerçek dövmesinde yer alan tarih bilgisinin yapay zekâ tarafından hatalı kurgulanması, sahte fotoğrafın en büyük açığı oldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yapay zekâ teknolojisinin geldiği noktayı ve bu tür manipülasyonların ne kadar kolay yapılabildiğini bir kez daha gözler önüne seren olay, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma başlattı. Daymaz’ın profesyonel soğukkanlılığı ve esprili yaklaşımı ise takipçilerinden büyük destek aldı.