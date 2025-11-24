Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor

Ekin Koç ve İlayda Alişan, Gül Abus Semerci’nin yazdığı NGM imzalı yeni dizi “Serseri Aşıklar”da başrolü paylaşacak. Dizi Bodrum’da çekilecek.

Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-11-2025 17:00

NGM yapım imzalı yeni dizi Serseri Aşıklar, şimdiden merakla bekleniyor. Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizinin başrol karakterleri olan Karan ve Leyla için genç kuşağın iki başarılı yıldızının adı geçiyor. Ekin Koç ve İlayda Alişan, yeni sezonda bu iddialı aile draması dizisinde buluşacak isimler olarak konuşuluyor.

Bodrum’da Çekilecek: Yönetmen Koltuğunda Serkan Birinci Var

Serseri Aşıklar dizisi, çekim mekanı olarak Bodrum’un muhteşem atmosferini kullanacak. Deniz kenarındaki bu güzel çekim ortamının, dizinin hikayesine görsel zenginlik katması bekleniyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise tecrübeli isim Serkan Birinci oturacak. Serseri Aşıklar, güçlü bir aile draması olarak tanımlanıyor. Dizi, yeni yılda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak. Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın uyumu merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
Birce Akalay ve Alperen Duymaz’lı 'Aşk’ Dizisinin Adı Değişti Birce Akalay ve Alperen Duymaz’lı 'Aşk’ Dizisinin Adı Değişti
Bülent İnal, Kıskanmak Dizisinde Bülent İnal, Kıskanmak Dizisinde
"Bereketli Topraklar"ın Final Bölümünden İlk Fragman Yayınladı
Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
Emir Benderlioğlu, İddialı Yeraltı Dizisiyle El Sıkıştı: İşte Yeni Rolü Emir Benderlioğlu, İddialı Yeraltı Dizisiyle El Sıkıştı: İşte Yeni Rolü
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
  • 25-11-2025 16:40

Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
  • 25-11-2025 12:52

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
  • 25-11-2025 15:08

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı