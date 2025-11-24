Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor

NGM yapım imzalı yeni dizi Serseri Aşıklar, şimdiden merakla bekleniyor. Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizinin başrol karakterleri olan Karan ve Leyla için genç kuşağın iki başarılı yıldızının adı geçiyor. Ekin Koç ve İlayda Alişan, yeni sezonda bu iddialı aile draması dizisinde buluşacak isimler olarak konuşuluyor.

Bodrum’da Çekilecek: Yönetmen Koltuğunda Serkan Birinci Var

Serseri Aşıklar dizisi, çekim mekanı olarak Bodrum’un muhteşem atmosferini kullanacak. Deniz kenarındaki bu güzel çekim ortamının, dizinin hikayesine görsel zenginlik katması bekleniyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise tecrübeli isim Serkan Birinci oturacak. Serseri Aşıklar, güçlü bir aile draması olarak tanımlanıyor. Dizi, yeni yılda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak. Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın uyumu merakla bekleniyor.