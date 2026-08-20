Ege'de Tek Başına Tatil: Hande Subaşı Çeşme'de Görüntülendi!

Oyuncu Hande Subaşı Çeşme'de tek başına görüntülendi. Locasında güneşlenen ünlü ismin fit görünümü plajdakilerin dikkatini çekti.

Ege'de Tek Başına Tatil: Hande Subaşı Çeşme'de Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 09:19

Yaz sezonunun vazgeçilmez tatil rotalarından biri olan Çeşme ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Tescilli güzel ve oyuncu Hande Subaşı geçtiğimiz gün Çeşme'deki popüler bir beach club'da tek başına objektiflere takıldı. Kalabalıktan uzak durmayı tercih eden güzel oyuncu kendisine özel tuttuğu locada gün boyu sakinliğin ve güneşin tadını çıkardı.

Serin Sulara Bıraktı Fit Görünümüyle Büyüledi

İlerleyen saatlerde Ege'nin bastıran sıcak havasına daha fazla dayanamayan Hande Subaşı serinlemek için kendisini deniz sularına bıraktı. Denize girerken ve sudan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncunun kusursuz fiziği yıllara meydan okuyan görünümü ve fit vücudu plajdakilerin tüm dikkatini üzerinde topladı. Düzenli spor ve sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen Subaşı'nın plaj şıklığı ve doğal güzelliği tatilcilerin beğenisini topladı.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu'lu Pera: Gör Beni Dizisinden İlk Görsel Geldi! Afiş Sosyal Medyayı Salladı Afra Saraçoğlu'lu Pera: Gör Beni Dizisinden İlk Görsel Geldi! Afiş Sosyal Medyayı Salladı
Teşkilat'ta Dev Transfer! Tolga Sarıtaş’ın Yeni Partneri Bensu Soral Oldu Teşkilat'ta Dev Transfer! Tolga Sarıtaş’ın Yeni Partneri Bensu Soral Oldu
İtalya'dan Alp Navruz'a Dev Ödül! Venedik Film Festivali'nde Best International Actor Seçildi İtalya'dan Alp Navruz'a Dev Ödül! Venedik Film Festivali'nde Best International Actor Seçildi
Ayça Erturan Karakuyu Kadrosunda! Gülsüm Maranoğlu Karakteriyle Geliyor Ayça Erturan Karakuyu Kadrosunda! Gülsüm Maranoğlu Karakteriyle Geliyor
Seda Sayan'dan Eşi Çağlar Ökten'e Olay Rest! Seda Sayan'dan Eşi Çağlar Ökten'e Olay Rest! "Gönlün Kayarsa Efendice Git"
Güneşin Doğduğu Yer Dizisinin Setinden İlk Kare Geldi! Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu Kamera Karşısına Geçti Güneşin Doğduğu Yer Dizisinin Setinden İlk Kare Geldi! Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu Kamera Karşısına Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-08-2026 09:21

Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?
  • 20-08-2026 10:05

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi
  • 17-08-2026 09:11

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi

Zeynep Atılgan'dan Sevgilisi Ali Öner'e Romantik Jest!
  • 18-08-2026 15:52

Zeynep Atılgan'dan Sevgilisi Ali Öner'e Romantik Jest! "İyi Ki Doğdun Sevgilim"

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi
  • 18-08-2026 23:43

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi