Ege'de Tek Başına Tatil: Hande Subaşı Çeşme'de Görüntülendi!

Yaz sezonunun vazgeçilmez tatil rotalarından biri olan Çeşme ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Tescilli güzel ve oyuncu Hande Subaşı geçtiğimiz gün Çeşme'deki popüler bir beach club'da tek başına objektiflere takıldı. Kalabalıktan uzak durmayı tercih eden güzel oyuncu kendisine özel tuttuğu locada gün boyu sakinliğin ve güneşin tadını çıkardı.

Serin Sulara Bıraktı Fit Görünümüyle Büyüledi

İlerleyen saatlerde Ege'nin bastıran sıcak havasına daha fazla dayanamayan Hande Subaşı serinlemek için kendisini deniz sularına bıraktı. Denize girerken ve sudan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncunun kusursuz fiziği yıllara meydan okuyan görünümü ve fit vücudu plajdakilerin tüm dikkatini üzerinde topladı. Düzenli spor ve sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen Subaşı'nın plaj şıklığı ve doğal güzelliği tatilcilerin beğenisini topladı.