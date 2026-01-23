Ege Kökenli’nin Acı Günü: "En Güzel Anılarımın Kahramanı Gitti!"

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, aile büyüğü olan dedesi Teoman Urca'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Acı haberin ardından sosyal medya hesabından dedesiyle çekilmiş nostaljik fotoğraflarını paylaşan Kökenli, okuyanları duygulandıran uzun ve anlam yüklü bir veda mektubu kaleme aldı.

"Tanıdığım En Klas Ama En Serseri Adam"

Dedesine olan hayranlığını ve aralarındaki özel bağı anlatan Kökenli, Teoman Urca’yı sıradan bir aile büyüğü olarak değil, hayat enerjisi yüksek bir "delikanlı" olarak tanımladı. Oyuncunun veda mesajındaki şu ifadeler dikkat çekti:

"Dede Denmesinden Hoşlanmazdı": "Gözümde asla yaşlanmayan, her ortamda duruşuyla ışıldayan bir delikanlı. Bazen baba, bazen en yakın arkadaş, bazen de yaramaz bir erkek kardeş gibiydin."

Hayat Dersi: "İnsan sevmeyi, hayvan sevmeyi ama en çok da kendini ve hayatı sevmeyi senden öğrendim. Hep 'Sen bana çok benziyorsun' derdin. Hayattan zevk almam senin sayende."

Maviye Veda: "Bir gün yine denizlerin maviliğine karşı kadehlerimizi tokuşturacağız. Eminim gittiğin yerden bana 'Geeeeç' diyorsundur."

"Bu Dünyadan Bir Teo Geçti..."

Ege Kökenli, dedesinin janti ve zarif kişiliğine vurgu yaparak mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Şimdi yanımda olmasan da hep kalbimde, en janti, gülümseyen ama en çok da güldüren halinle olacaksın. Bu dünyadan bir Teo geçti..."

Başarılı oyuncunun bu paylaşımına sanat dünyasından dostları ve takipçileri taziye mesajlarıyla destek oldu.