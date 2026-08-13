Hande Yener Yeni İmajıyla Sahnede! Uzun Sarı Saçları ve Dev Gözlükleri Olay Oldu

Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" konserinde uzun sarı saçları ve dev gözlükleriyle sahneye çıktı. Yenilenen imajı ve performansı olay oldu.

Hande Yener Yeni İmajıyla Sahnede! Uzun Sarı Saçları ve Dev Gözlükleri Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 13:20

Türk pop müziğinin yenilikçi ve güçlü seslerinden Hande Yener müzikseverleri heyecanlandıran özel projesi "Hande Bizi Sezen'e Götür" konseri kapsamında İstanbul Festivali'nde sahne aldı. Sezen Aksu'nun Türk müzik tarihine damga vuran zamansız ve unutulmaz eserlerini kendi güçlü yorumuyla yeniden seslendiren ünlü sanatçı muazzam müzik ziyafetinin yanı sıra baştan aşağı yenilediği cesur tarzıyla da geceye damga vurmayı başardı. Binlerce müzikseverin katıldığı dev konserde ünlü popçunun yeni imajı kısa sürede magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Uzun Sarı Saçları Ve Dev Gözlükleriyle Büyüledi

Müzik kariyeri boyunca imza attığı radikal imaj değişiklikleriyle marjinal tarzını her zaman koruyan Hande Yener İstanbul Festivali sahnesine bu kez bambaşka bir görünümle çıktı. Alışılmış tarzının dışına çıkan başarılı popçu beline kadar uzanan iddialı uzun sarı saçları ve stilini tamamlayan dev gözlükleriyle dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının sahnede ilk kez sergilediği bu yenilikçi ve iddialı imajı konser alanını dolduran binlerce hayranından tam not alırken sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutuldu.

Sezen Aksu Şarkılarıyla Duygusal Ve Enerjik Gece

Özel repertuvarıyla dinleyicileri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaran Hande Yener, Minik Serçe Sezen Aksu'nun klasikleri arasında yer alan "Tükeneceğiz", "Keskin Bıçak" ve "Geri Dön" gibi efsanevi şarkıları dev bir orkestra eşliğinde seslendirdi. Unutulmaz eserleri kendine has enerjisi ve modern dokunuşlarıyla yeniden yorumlayan başarılı sanatçı geçmişin derin duygusunu günümüzün yüksek sahne enerjisiyle mükemmel bir şekilde harmanladı. İzleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan Yener performansının yanı sıra şovlarıyla da gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

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