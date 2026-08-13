"Ben Doğurmuşum Gibi Hissediyorum!" Gülşen'den Edis'e Olay Yaratacak İtiraf

Türk pop müziğinin dev isimleri Gülşen ve Edis İstanbul Festivali kapsamında aynı sahneyi paylaşarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce kişinin hınca hınç doldurduğu konser alanında muazzam bir müzik ziyafetine imza atan ikili enerjik performanslarının yanı sıra aralarındaki samimi diyaloglarla da geceye damga vurdu. Sahnedeki cesur ve iddialı tarzıyla her zamanki gibi tüm bakışları üzerine toplamayı başaran Gülşen yakın dostu ve meslektaşı Edis hakkında yaptığı duygusal ve esprili açıklamalarla izleyicileri tebessüm ettirdi.

En Çok Konuştuğum Ve Dedikodu Yaptığım Kişi

Aralarındaki güçlü dostluk bağını her fırsatta dile getiren başarılı popçulardan Gülşen binlerce hayranının önünde Edis'e övgüler yağdırdı. Yakışıklı şarkıcıyı sahneye davet ettiği anlarda duygusal bir konuşma yapan Gülşen, Edis'in hayatındaki özel yerini şu samimi sözlerle dile getirdi:

"En çok konuştuğum ve dedikodu yaptığım kişi... En iyi arkadaşım ve hayatta en güvendiğim ruh ikizim. Bazen ben doğurmuşum gibi hissediyorum. Oğlum Azur'un büyüğü gibi hissediyorum. Çok seviyorum, iyi ki varsın."

Sahne Tarzıyla Yine Ezber Bozdu

İkili hit şarkılarını birlikte seslendirirken sahnedeki muazzam uyumlarıyla seyircilerden büyük alkış topladı. Edis de güzel sanatçının bu içten sözlerine sarılarak karşılık verdi. Birbirinden popüler şarkıların hep bir ağızdan söylendiği gecede Gülşen'in her konserinde olduğu gibi tercih ettiği marjinal ve şık sahne kostümü de en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. İki dev ismin İstanbul Festivali'ndeki dev buluşması ve Gülşen'in "Azur'un büyüğü gibi" benzetmesi kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni ve paylaşım aldı.