Eurovision'da Tarihi Kural Değişikliği: Ev Sahipliği Başka Bir Ülkeye Verilebilecek!

Dünyanın en çok izlenen müzik organizasyonlarından biri olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda dengeleri değiştirecek radikal kararlar alındı. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) yayımladığı yeni kurallar dizisiyle gelenekselleşmiş ev sahipliği sisteminde önemli bir reforma gitti. Yapılan kural değişikliğiyle birlikte bir önceki yıl yarışmayı kazanan ülkenin bir sonraki yıl etkinliğe ev sahipliği yapma garantisi ve hakkı belirli şartlar altında elinden alınabilecek.

Güvenlik, Siyaset Ve Jeopolitik Riskler Ön Planda

Geleneksel kurallara göre Eurovision bir önceki yılın şampiyonu olan ülkenin kamu yayıncısı tarafından organize ediliyordu. Güncellenen yeni yönetmeliğe göre ise kazanan yayıncı EBU kurallarını kabul etmez bunlara uymaz veya tarafsızlık ilkesini ihlal ederse ev sahipliği hakkı doğrudan başka bir ülkeye devredilebilecek. EBU'nun müdahale edebileceği durumlar arasında ülkenin organizasyon güvenliğini sağlayamaması yarışma sonuçlarını haksız yere etkileme girişimleri, yarışmanın siyasi olmayan yapısını zedeleme çabaları ve silahlı çatışma veya savaş gibi jeopolitik krizler yer alıyor.

EBU yetkilileri ev sahipliği hakkı elinden alınan bir ülkenin yarışmaya katılım hakkının devam edeceğini ve kazanılan şampiyonluk tescilinin korunacağını vurguladı.

2027 Eurovision Bulgaristan'da Düzenlenecek

Getirilen yeni kuralların yanı sıra gelecek organizasyonların takvimi de netleşmeye başladı. Açıklanan son takvime göre 2027 Eurovision Şarkı Yarışması komşumuz Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Müzikseverlerin merakla beklediği yarışmanın yarı finalleri 11 ve 13 Mayıs 2027 tarihlerinde dev büyük final ise 15 Mayıs 2027 gecesi sahne alacak.

Türkiye 13 Yıldır Yarışmada Yer Almıyor

Türkiye, TRT tarafından alınan radikal kararla 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım sağlamıyor. Ülkemizi en son 2012 yılında Bakü'de düzenlenen yarışmada Can Bonomo "Love Me Back" isimli parçasıyla temsil etmiş ve organizasyonu 7. sırada tamamlamıştı. TRT yarışmadan çekilme gerekçesi olarak jüri ve halk oylaması sistemindeki adaletsizlikleri puanlama kurgusunu ve yarışmanın içerik yapısının kamu yayıncılığı ilkeleriyle bağdaşmamasını göstermişti.