Ege Kökenli'den İlk Aile Tatili Pozu: Fethiye'de "Yeni Normal"

Ekranların sevilen ismi Ege Kökenli, anne olduktan sonraki ilk tatil heyecanını hayranlarıyla paylaştı. 2022 yılında Lior Ahituv ile hayatını birleştiren ve geçtiğimiz haftalarda ilk bebeğini kucağına alan güzel oyuncu, "yeni normaline" alışmaya çalıştığı bu özel günleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Fethiye'de Ailece İlk Tatil

Çiçeği burnunda anne Ege Kökenli, eşi ve yeni doğan kızıyla birlikte tatil sezonunu Muğla'nın gözde tatil merkezi Fethiye'de açtı. Uzun bir aradan sonra hem dinlenmek hem de hayata karışmak için yola çıkan aile, keyifli bir hafta sonu geçirdi. Kökenli, bu anlamlı tatilden kareleri samimi bir notla paylaştı.

"23 Nisan'da Başlaması Kremanın Üstündeki Vişne"

Tatil fotoğraflarının altına duygusal ve neşeli bir not düşen ünlü oyuncu, kızıyla çıktığı ilk yolculuğu şu sözlerle özetledi:

"İlk aile tatilimiz ve yeni normalimiz ve uzun aradan sonra hayata karışmamız. Çokça şeyi kapsayan bir hafta sonu üstelik 23 Nisan'da başlamış olması da kremanın üstündeki vişnesi."

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Ege Kökenli ve Lior Ahituv çiftinin kızlarıyla birlikte verdikleri tatil pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları ve yakın dostları, taze anne ve babanın mutluluğuna ortak olarak fotoğrafların altına binlerce kalp emojisi ve tebrik mesajı bıraktı. Özellikle Kökenli’nin fit görüntüsü ve annelik heyecanı takipçilerinden tam not aldı.