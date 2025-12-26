Efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son hali gündem oldu

90'lı yılların efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Estetik iddialarına "Botoks da dolgu da yok" diyerek yanıt veren Ceyhan'ın büyük değişimi...

Efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son hali gündem oldu
Yayın Tarihi : 26-12-2025 17:40

90’lı yıllarda gündüz kuşağının "A’dan Z’ye" her şeyiyle tek hâkimi olan efsane sunucu Esra Ceyhan, sosyal medyadaki son paylaşımıyla ortalığı kasıp kavurdu. 56 yaşındaki ünlü ismin değişimini görenler gözlerine inanamazken, beraberinde gelen estetik tartışmaları fitili ateşledi.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Televizyon ekranlarının klasikleri arasına giren programları ve Orhan Gencebay’ın "Dil Yarası" klibindeki unutulmaz görüntüsüyle hafızalarda yer edinen Ceyhan, yeni fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Takipçilerinden gelen "Estetik mi yaptırdı?" ve "Tanıyamadık" yorumları üzerine ünlü sunucu sessizliğini bozdu.

"Tamamen Doğalım"

Esra Ceyhan, hakkında çıkan botoks ve dolgu iddialarına oldukça net ve sert bir dille yanıt verdi:

"Botoks da dolgu da yok."

Bu açıklamasıyla doğal yaşlanma sürecini savunan sunucu, değişiminin estetik müdahalelerden kaynaklanmadığını vurguladı.

"Zorbalığa Geçit Yok"

Daha önce kilosu üzerinden yapılan eleştirilere de pabuç bırakmayan Ceyhan, sosyal medyadaki bu tutumu "zorbalık" olarak nitelendirmişti. Kalp kırmanın normalleştirilmesine karşı çıkan ünlü sunucu, şu sözleriyle ders vermişti:

  • Farkındalık: "Kötü sözlerin bir gün karşılık bulacağını unutmayın."

  • Duruş: Kırıcı yorumların insan psikolojisi üzerindeki etkisine dikkat çekerek takipçilerini daha sağduyulu olmaya davet etti.

Ekrana Dönecek mi?

Uzun süredir inzivada olan ve vaktini daha çok sosyal medyada takipçileriyle etkileşim kurarak geçiren Esra Ceyhan’ın, yeniden bir televizyon projesiyle dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Sevenleri, "Gündüz kuşağının kraliçesi"nin geri dönüşü için gün sayıyor.

