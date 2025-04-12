Efsane Geri Dönüyor! Avlu Dizisi Yeniden Çekiliyor

Fenomen Dizi Avlu Yeniden Ekranlara Dönüyor!

2018-2019 yıllarında Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin hafızasında derin izler bırakan Avlu dizisi, yeniden çekiliyor. Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı dizi, yayınlandığı dönemde kısa sürede fenomen haline gelmişti.

Limon Film'den Sürpriz Hamle

Efsane diziye yeniden hayat verecek olan Limon Film, projeyi izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine tekrar hazırlıyor. Şirket, altı yıl aradan sonra Avlu dizisinin yeni sezonu için kolları sıvadı.

Yeni Kanalı Belirleniyor

Yeni yayın dönemi için hazırlıklara başlanan Avlu’nun yeni kanalıyla sözleşme görüşmeleri sürüyor. Hangi platform ya da kanal ile anlaşma yapılacağı çok yakında resmi olarak duyurulacak.

Eski Oyuncular Geri Mi Dönüyor?

Dizinin yeni sezon kadrosu da şimdiden büyük merak konusu oldu. Hangi eski oyuncuların geri döneceği konusunda kulislerde pek çok iddia dolaşırken, yapım şirketi kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

İzleyiciler, özellikle Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi isimlerin yeniden kadroda yer alıp almayacağını heyecanla bekliyor.

Avlu’nun Konusu Neydi?

Cezaevi temalı yapım, bir kadının adalet arayışı ve hayatta kalma mücadelesini çarpıcı şekilde anlatıyordu. Sosyal medyada geniş bir fan kitlesine ulaşan dizi, güçlü senaryosu ve oyunculuk performanslarıyla yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor.