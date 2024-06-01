Efe Önbilgin mahkemeye başvurdu! Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı

Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı A.Ö.'nün (16) cep telefonuna el koyduğu için fiziksel saldırıya uğradığını ve kızının kendisini 1.5 saat boyunca balkona kilitlediğini iddia etmişti.

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren eski manken, yaşananlara dair sosyal medya hesabından detaylı açıklamalar yapmış ve peş peşe videolar paylaşmıştı. Akkaya'nın sözleri sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, A.Ö.'yü koruma altına alarak gerekli psikolojik desteği vermeye başlamıştı.

"Evet, kızımı kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye!" şeklinde konuşan ünlü isim, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü belirtmişti. Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin, babası ve teyzesi hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Yaşananların ardından Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya'nın bir ay süreyle Efe Önbilgin ve kızı A.Ö.'ye yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

"Kızıma 16 senedir resmen tek başıma baktım" diyen Deniz Akkaya, mahkeme kararına uymaması halinde hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak.