Edis’ten yeni single: "Bana mı?"

Uzun süredir beklenen yeni şarkılarını 2023 içerisinde dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Edis, 'BANA MI?' adlı single'ını hazırladı. Yılın ilk Edis şarkısı olan 'Bana mı?', ünlü yıldızın pop dünyasına kazandırmaya çalıştığı yeni bakış açısının önemli ögelerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya ait olan duygusal parçanın düzenlemesinde Devrim Karaoğlu ve Can Volkan'ın imzaları bulunuyor.

Ünlü yıldızın diskografisi içerisinde önemli bir yere sahip olmayı hedefleyen 'Bana mı?' 17 Mart'ta tüm müzik platformlarında olacak.