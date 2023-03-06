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Gecce Magazin Haberleri

Edis’ten yeni single: "Bana mı?"

2023 yılının ilk single'ını çıkartmaya hazırlanan Edis, tarihi verdi. Ünlü yıldızın yeni single'ı 'Bana mı?' 17 Mart'ta yayınlanacak.

Edis’ten yeni single:
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 06-03-2023 16:23

Uzun süredir beklenen yeni şarkılarını 2023 içerisinde dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Edis, 'BANA MI?' adlı single'ını hazırladı. Yılın ilk Edis şarkısı olan 'Bana mı?', ünlü yıldızın pop dünyasına kazandırmaya çalıştığı yeni bakış açısının önemli ögelerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya ait olan duygusal parçanın düzenlemesinde Devrim Karaoğlu ve Can Volkan'ın imzaları bulunuyor.  

Ünlü yıldızın diskografisi içerisinde önemli bir yere sahip olmayı hedefleyen 'Bana mı?' 17 Mart'ta tüm müzik platformlarında olacak.

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