Edis'ten muhteşem 100. yıl konseri

Edis, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen büyük gösteride bütün İstanbul ile 100. yıl coşkusunu yaşadı. İzleyenlere unutulmayacak bir gösteri sunan Edis, Türkiye’nin 100 yıllık kültürel mirasının yansıtıldığı, tüm bölgeleri, yöreleri kapsayan ve bir hikayenin etrafında buluşan özel bir şov hazırladı.

Yüzbinlerce İstanbullunun izlediği ve YouTube’da canlı olarak yayınlanarak milyonlara ulaşan gösteride Edis, bugüne kadar hit olan, sevilen parçalarını yepyeni düzenlemeleriyle izleyenlere sundu. Roman, Arıyorum, Benim Ol, Dudak, Çok Çok, Nirvana, Yalan, Olmamış mı?, Martılar şarkılarını seslendiren Edis bu muhteşem konserini An parçasıyla sonlandırdı.

Edis’in 100. yıl için 20 kişilik müzik ekibiyle birlikte hazırladığı bu gösteriye özel olarak tüm parçalar yeniden düzenlendi. Şarkılardan 7 tanesinde ise Türkiye’nin 7 bölgesinden kültürel ve etnik izler taşıyan müzikal özellikler yer aldı.

Sahneye bir Ege efesi olarak çıkan İzmirli yıldız, Roman şarkısını seslendirdi. Kemençe gibi Karadeniz’e özgü müzik aletlerinin kullanıldığı Dudak şarkısında Edis, halk oyunları ekibiyle birlikte horon tepti. Nirvana şarkısının yeni düzenlemesindeki ise oryantal dansla birleşen özgün dans ve müzik gösterisi izleyenleri coşturdu. Edis’in en sevilen hit’lerinden biri olan Çok Çok ise saz ezgileriyle dinleyenlerden büyük alkış aldı. Yalan şarkısında ise alandaki yüzbinlerce İstanbullu ve ekran başında izleyen Türkiye’yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Bilinen haliyle başlayan şarkı, nakarat kısmına gelindiğinde davul ve zurnalar eşliğinde performans halaya döndü. Tüm İstanbul Edis’le birlikte halaya durdu. ‘Olmamış Mı?’ parçasının Cumhuriyet Bayramı özel versiyonunda ise Kafkas dansı yapan Edis, performansıyla izleyenleri şaşırttı. Konserin finalinde sunulan ve ney ezgileriyle yeniden düzenlenen ‘An’ izleyenleri derin bir yolculuğa çıkardı.

SILA ile ‘NEREDESİN SEN’ DÜETİ

Gecenin sürprizlerinden biri olan Edis ve Sıla düetinde iki ünlü müzisyen Neşet Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’ türküsünü seslendirdi. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan sanatçıların düetine konseri izleyen yüzbinler de eşlik etti. İkisi de İzmirli ve aynı liseden* mezun olan iki ünlü ismin düetteki uyumları büyük alkış aldı.

EDİS’İN CUMHURİYET ŞIKLIĞI

Her konserinde sahne kıyafetleri ve şık stiliyle adından söz ettiren Edis, Cumhuriyet’in 100. yılına da özenle hazırlandı. Sıla ile düetinde beyaz takım elbisesiyle sahneye çıkan ünlü yıldız, ardından beyaz saten bir yelek ve pantolon takımını giydi.

Edis kostümünde yeleğinde kristallerden yapılan ay yıldız bir broş taşıdı.

Edis, konseri frak giyerek tamamladı. Gömleği, yeleği, pantolonu, ceketi ve papyonuyla Mustafa Kemal Atatürk’ün fraklı fotoğrafları dikkate alınarak hazırlanan kostümde yine yeleğinde ay yıldız işleme detayı dikkati çekti.