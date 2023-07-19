Advert

Edis'ten Bursa'da unutulmaz konser

Tüm Türkiye’de seyircisiyle buluşan Edis, en sevilen şarkıları ve muhteşem performansıyla Bursa’da konser verdi. Günler öncesinde tükenen biletleriyle Bursalı hayranlarının büyük bir ilgi gösterdiği konserde ünlü yıldız, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Edis'ten Bursa'da unutulmaz konser
Yayın Tarihi : 2023-07-19 13:59

Albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam eden Edis, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Biletleri günler öncesinde tükenen konserde ünlü yıldız izleyicilerin büyük bir ilgisiyle karşılandı. Ünlü yıldız, “Hep mutlusunuz, hep güzelsiniz. Bursa’daki her konserimiz şahane geçiyor, çok özlemişiz birbirimizi” diyerek hayranlarını selamladı.

En sevilen ve haftalarca liste başı olan şarkılarını coşkulu izleyicisi ile birlikte seslendiren Edis, bitmeyen enerjisiyle hayranlarından büyük alkış aldı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Edis’in şovuna dijital dekoru ve dansçıları eşlik etti. Edis, konser sonunda hayranlarının alkışları karşısında bis yaparak ‘Martılar’ şarkısını seslendirdi.

Yaz boyunca sahnede

Edis birçok ildeki açık hava konserleriyle hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. Ünlü yıldız, 25 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro, 29 Temmuz’da Çeşme, 1 Ağustos’ta Yenikapı İstanbul Festivali ve 5 Ağustos’ta da Alanya’da hayranlarıyla bir araya gelecek

Benzer Haberler
Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı
Yaprak Akbaş‘tan hem hüzün hem eğlence  Yaprak Akbaş‘tan hem hüzün hem eğlence 
Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın
İstanbul, Edis konseriyle alev aldı İstanbul, Edis konseriyle alev aldı
Gökhan Türkmen'in sıra dışı aksiyon klibine büyük ilgi oldu Gökhan Türkmen'in sıra dışı aksiyon klibine büyük ilgi oldu
Gökçe'ye büyük sürpriz Gökçe'ye büyük sürpriz
ÇOK OKUNANLAR
Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!
  • 15-07-2023 19:48

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!