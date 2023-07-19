Edis'ten Bursa'da unutulmaz konser

Albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam eden Edis, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Biletleri günler öncesinde tükenen konserde ünlü yıldız izleyicilerin büyük bir ilgisiyle karşılandı. Ünlü yıldız, “Hep mutlusunuz, hep güzelsiniz. Bursa’daki her konserimiz şahane geçiyor, çok özlemişiz birbirimizi” diyerek hayranlarını selamladı.

En sevilen ve haftalarca liste başı olan şarkılarını coşkulu izleyicisi ile birlikte seslendiren Edis, bitmeyen enerjisiyle hayranlarından büyük alkış aldı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Edis’in şovuna dijital dekoru ve dansçıları eşlik etti. Edis, konser sonunda hayranlarının alkışları karşısında bis yaparak ‘Martılar’ şarkısını seslendirdi.

Yaz boyunca sahnede

Edis birçok ildeki açık hava konserleriyle hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. Ünlü yıldız, 25 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro, 29 Temmuz’da Çeşme, 1 Ağustos’ta Yenikapı İstanbul Festivali ve 5 Ağustos’ta da Alanya’da hayranlarıyla bir araya gelecek