Edis’ten Bakü’de unutulmaz ‘Kristal’ şov

Türk Pop Müziği’nin yıldızı Edis, Bakü Crystal Hall'da 12 bin kişinin izlediği konserde sahneye çıktı. Sahne repertuarı yenilenen, tüm şarkıları yeniden aranje edilen Edis, Azerbaycanlı hayranlarına müthiş ve yıllarca hatırlanacak bir şov yaşattı. Müzikal kariyerinde ortaya koyduğu vizyoner bakışını sahnesine de taşıyan Edis, Bakü konseriyle sahne serüvenini yeni bir noktaya taşıdı.

Edis için özel olarak tasarlanan 20 metrelik dikey sahnesiyle dikkat çeken konserde ünlü yıldıza 28 kişilik dansçı grubu eşlik etti. Uzun bir aradan sonra ilk kez hayranlarıyla buluşan Edis, sahneye ‘Banane’ adlı şarkısı ve izleyenlerin sevinç dolu çığlıkları eşliğinde çıktı.

Ünlü yıldız çok sevilen ‘Bana mı?’, ‘Arıyorum’, ‘Vay’ gibi şarkılarının yanı sıra hayranlarına bir de sürpriz yaptı ve henüz yayınlanmayan yeni şarkısı ‘Mayhoş’u da Bakü konserinde ilk kez seslendirdi.

Crystal Hall’de biletli konser veren ilk Türk sanatçı olan Edis, “Hoşgeldiniz, neceseniz… Bugün burada olmak çok büyük bir gurur ve onur. Bana hep uğur getiriyorsunuz” diyerek kendisini izlemeye gelen binlerce seyircisine seslendi.

Her zaman sahne şovları ve performanslarıyla adından söz ettiren Edis, stiliyle de dikkati çekti. Göz kamaştıran iki kristal bir kostümle sahneye çıkan Edis, aksesuarlarıyla da adından söz ettirdi.