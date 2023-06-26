Edis’in şarkılarıyla Kıbrıs alev aldı

Albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam eden Edis, geçen akşam Les Müzik Festivali’nde sahneye çıktı.

Edis sahneye zodyak botla gelerek hayranlarının alkışlarıyla çıktı. Kıbrıs’ta denizin üzerine kurulan dev sahnede şarkılarını seslendiren ünlü yıldız, hit’leri ve dansçılarının kendisine eşlik ettiği sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Alev Ateş Kostüm!

Yaklaşık 2 saat boyunca enerjisi bir an bile düşmeyen Edis’in şovuna dijital sahne dekoru ve dansçıları eşlik etti. Ünlü yıldız, kendisi için özel olarak tasarlanan kırmızı kostümüyle Kıbrıs’ı yaktı.