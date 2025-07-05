Edis’in Bulduğu “Bir Yol”

ürk pop müziğinin en parlak yıldızlarından Edis, yedi yıl aradan sonra beklenen ikinci stüdyo albümünü gelecek ay dinleyiciyle buluşturacak. Sanatçı, “Martılar” ve “Arıyorum” şarkılarıyla yön verdiği müzik yolculuğunun final çalışması olarak adlandırdığı ikinci albümünün heyecanını, öncesinde peş peşe yayınlayacağı single’lar ile adım adım artıracak. Sanatçı, albümden ipucunu ise duygusal derinliğiyle dikkat çeken “Bir Yol” adlı parçasıyla veriyor.

Edis’in söz ve müziğini Emrah Karakuyu ile birlikte yazdığı, düzenlemesi Bahti, Göko ve Elber Tutkus’a ait “Bir Yol” şarkısı ve klibi bütün müzik dinleme platformları ile Youtube’da yayınlandı.

Edis, Ararken ‘Bir Yol’ Buldu

Edis’in birçok şeyi geride bırakmayı düşündüğü bir dönemde yazdığı, onun için önemli bir eşiği yansıtan “Bir Yol” şarkısı, sanatçının hayatındaki büyük bir kırılma anından besleniyor. Edis şarkıyla ilgili şunları söylüyor: “Aşkla ilgili bir şarkı. Nasıl devam edeceğimi bilmediğim için yazdım. Hiçbir yön yoktu. Kendimi ait hissettiğim bir ülke yoktu, sığınabileceğim bir insan da.”

İKİNCİ EDİS ALBÜMÜ AĞUSTOS’TA GELİYOR

Doğu ve Batının Ortasındaki Yerini Sağlamlaştıran Bir Pop Yaklaşımı

Edis’in 2018’de yayınladığı ilk albümü “An”dan yedi yıl sonra tamamladığı ikinci albümü önümüzdeki Ağustos ayının ortasında dinleyiciyle buluşacak. İkinci albüm, yalnızca Türkiye’de değil, dünya sahnesinde de iz bırakma hedefiyle şekilleniyor. Yeni şarkılar, daha açık bir ses paleti ve evrensel prodüksiyon diliyle, sanatçının uluslararası arenaya yönünü çevirdiğini gösteriyor. Edis, pop müzikteki yerini sadece korumakla kalmıyor, çok daha güçlü bir şekilde pekiştiriyor. Bu yolculuk, sadece Edis’in değil, onunla birlikte yeniden yön arayan herkesin hikâyesi.