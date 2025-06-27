Edis’in Bulduğu “Bir Yol”

Birbirinden farklı tarzda ve enerjide kıpır kıpır şarkıların yer alacağı albümden ilk şarkı olan “Bir Yol”, duygusal yönüyle öne çıkıyor. Şarkının 4 Temmuz’daki yayın tarihinden önce bugün kısa bir bölümü dinleyicilerle paylaşıldı. Şarkının ön kayıt linkine giren hayranlarını ise Edis’den sürpriz bir video karşılıyor. Edis’in söz ve müziğini Emrah Karakuyu ile birlikte yazdığı şarkının düzenlemesi Bahti, Göko ve Elber Tutkus’a ait.

Edis, Ararken ‘Bir Yol’ Buldu

Edis’in bir çok şeyi geride bırakmayı düşündüğü bir dönemde yazdığı, onun için önemli bir eşiği yansıtan “Bir Yol” sanatçının hayatındaki büyük bir kırılma anından besleniyor. Edis şarkıyla ilgili şunları söylüyor: “Aşkla ilgili bir şarkı. Nasıl devam edeceğimi bilmediğim için yazdım. Hiçbir yön yoktu. Kendimi ait hissettiğim bir ülke yoktu, sığınabileceğim bir insan da.”

Doğu ve Batının Ortasındaki Yerini Sağlamlaştıran Bir Pop Yaklaşımı

Edis’in ikinci albümü, yalnızca Türkiye’de değil, dünya sahnesinde de iz bırakma hedefiyle şekilleniyor. Yeni şarkılar, daha açık bir ses paleti ve evrensel prodüksiyon diliyle, sanatçının uluslararası arenaya adım attığını gösteriyor. Aynı zamanda Edis, pop müzikteki yerini sadece korumakla kalmıyor, çok daha güçlü bir şekilde pekiştiriyor. Bu yolculuk, sadece Edis’in değil, onunla birlikte yeniden yön arayan herkesin hikâyesi.