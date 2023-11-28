Edis’e gişe şoku!

Edis'in başrolünde olduğu 'Alya' filmi gişede beklenenin altında bir performans sergiledi. Film, sadece bir hafta vizyonda kaldı ve bin 855 kişi tarafından izlendi. Edis'in, Jandae Perçem ve Hande Ataizi ile birlikte kamera karşısına geçtiği bilim-kurgu ve aksiyon türündeki yapım, sadece 201 bin 962 lira hasılat elde edebildi. Filmin maliyetinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu iddia edilirken, şarkıcının 2020'de başlayan çekimlerden 800 bin lira aldığı öğrenildi. Pandemi nedeniyle çekimleri tamamlandıktan üç yıl sonra vizyona giren film, düşük izleyici sayısı ve hasılatıyla dikkat çekti.