Edis'den Harbiye'de teknolik şov

Edis, uzun bir aradan sonra Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu. Edis’in merakla beklenen yeni şarkısı ‘Azar Azar’ı ilk kez seslendirdiği Harbiye konserini ünlü isimler de coşkuyla izledi

Edis'den Harbiye'de teknolik şov
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 17-09-2024 17:03

Edis, Bayhan Müzik organizasyonuyla biletleri günler öncesinden tükenen Harbiye Açıkhava konserlerinin ilk gününde muhteşem bir müzik ve görsel performansa imza attı. Edis, teknolojiyi ve sanatı iç içe kullandığı sahne şovuna, Los Angeles’tan gelen, Jennifer Lopez, Britney Spears, Blackpink gibi dünyaca ünlü sanatçı ve grupların çalıştığı koreograf ve kreatif direktör Marvin Brown ile hazırlandı.

Edis, Harbiye seyircisine en son kamera teknolojisiyle hazırlanmış özel bir görsel şov sundu. Dijital dünyanın yetenekli sanatçılarından Ecem Dilan Köse’nin özel olarak hazırladığı görsel içerik ve İbrahim Kandemir’in çizdiği sahne tasarımı ile seyirciler benzersiz bir şov izledi. 

‘AZAR AZAR’I İLK KEZ SÖYLEDİ

Eylül ayının sonunda yayınlanacak şarkısı “Azar Azar”ı ilk kez Harbiye’de seslendiren sanatçı, uzun süren alkışların ardından “Çok güzel bir gece, enerjinizle beni çok mutlu ettiniz. Uzun zamandır yoktuk çalışıyorduk, çalışmaya devam ediyoruz ama bu gece özlediğinize değecek” diye konuştu. 

Edis’in konserini aralarında Hazal Kaya, Ece Yörenç, Danla Bilic, Tuba Ünsal, Berk Atan, Cemal Can Canseven, Selin Geçit, Ceylan Çapa, İlayda Alişan, Oğulcan Engin, Derin Beşikçioğlu ve Burak Can’ın olduğu birçok ünlü hayranı coşkuyla izledi.

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