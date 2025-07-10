Edis ve Zeynep Bastık'tan Yatakta Kardiyo

Edis ve Zeynep Bastık’tan Sürpriz Düet: “Yatakta Kardiyo” ile Yazın Ritmi Yükseliyor

Edis ve Zeynep Bastık'tan Yatakta Kardiyo
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 10-07-2025 16:01

Türk pop müziğinin iki yıldız ismi Edis ve Zeynep Bastık, yazın en dikkat çekici buluşmasına imza atıyor. “Yatakta Kardiyo” adlı sürpriz düetle ritmi yükselten ikili, bu yazın hit listelerine damga vurmaya hazırlanıyor.

Ağustos ayında dinleyicisiyle buluşacak yeni albümünün heyecanını peş peşe yayınladığı tekli çalışmalarıyla artıran Edis, geçtiğimiz hafta duygusal şarkısı “Bir Yol” ile albümün ilk ipucunu vermişti. Şimdi ise yeni albümde yer alacak en çarpıcı sürprizlerden biri olan Edis ve Zeynep Bastık düeti “Yatakta Kardiyo” dinleyiciyle buluşuyor. Yaz başından bu yana “Destan”, “Kör Sevdam” ve akustik videolarıyla sürprizleri devam eden Zeynep Bastık ise yazın en hareketli anını bu düetle yaşıyor.

Pop, rap, afrobeat ezgilerini harmanlayan ve enerjik yapısıyla öne çıkan “Yatakta Kardiyo”, güçlü vokaller ve modern altyapısıyla yaz enerjisini yansıtıyor. Şarkının söz ve müziği Shahriyar Ramazanzade imzası taşırken, düzenlemede BahtiOzade ve Koastal Kings yer alıyor. Şarkı ve merakla beklenen klibi 25 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Resimaltı: Edis Zeynep Bastık'ın 8 Temmuz'daki doğum günü için şarkının kapağını kendi instagram hesabından paylaşarak "İyi ki doğdun Kardiyo'm" notunu yazdı. 

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