Edis ve Mabel Matiz’den Harbiye’de unutulmaz performans!

Harbiye’de konser veren Mabel Matiz, sahnesine sürpriz bir ismi konuk etti. Pop müziğin sevilen isimlerinden Edis, Mabel Matiz’in konserine katılarak hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. İkili, sahnede birlikte “Numaracı” ve “Vay” şarkılarını seslendirdi. Enerjileri ve uyumlarıyla büyük beğeni toplayan ikilinin performansı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İki sanatçının sahnedeki yakın dostluğu ve coşkusu, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Harika bir enerji!", "İkisi de çok yetenekli!" gibi övgü dolu yorumlarla karşılandı. Harbiye konser serisinin bu unutulmaz anı, izleyenlerin hafızalarına kazındı.