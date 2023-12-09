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Edis ve Baran Mengüç’ün Beklenen Düeti: AYYAŞ

Türk Pop Müziği’nin yıldızı Edis, 2023 yılının son günlerine ‘Ayyaş’ ile imzasını atıyor. Ünlü yıldızın genç müzisyen Baran Mengüç ile düet yaptığı Ayyaş 15 Aralık tarihinde yayınlanıyor. Edis, yeni şarkısının teaser’ını klipten de bir kesitle sosyal medya hesabında paylaştı.

Edis ve Baran Mengüç’ün Beklenen Düeti: AYYAŞ
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2023 15:01

Her şarkısı haftalarca listelerde kalan ve milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Edis beklenen yeni single’ını müzik dünyası ile paylaşıyor. Yılın son teklisi ‘Ayyaş’ 15 Aralık’ta müzik severler ile buluşuyor. Genç ve başarılı müzisyen Baran Mengüç ile düet yapan Edis, şarkıyla birlikte klibi de yayınlayacak.

Türk Pop Müziği’nin özlediği ritm ve heyecanı sunan ‘Ayyaş’ sözlerinde Baran Mengüç, Kaan Hacısüleymanoğlu müziğinde Baran Mengüç ve düzenlemesinde Zeki Arkun, Onur Sevigen imzasını taşıyor.

Klibin ve şarkının teaser’ı da ilk kez yayınlandı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan klip, büyük bir merakla şarkıyı bekleyenleri heyecanlandırdı.

‘Ayyaş’ şarkısı ve klibi 15 Aralık tarihinde yayında olacak.

Haberin Videosu : Edis ve Baran Mengüç’ün Beklenen Düeti: AYYAŞ
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