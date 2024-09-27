Edis köyüne döndü, traktör kullandı

Edis, yeni şarkısı Azar Azar’ı yayınladıktan sonra baba topraklarında enerji topladı!

Edis köyüne döndü, traktör kullandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2024 17:00

Ünlü pop yıldızı Edis, merakla beklenen yeni şarkısı Azar Azar’ı yayınladığı gün soluğu baba memleketi Uşak’ta aldı. Uşak’ın merkez Kuyucak Mahallesi’ne giden Edis, burada bereketli topraklarda enerji depoladı. Denizli konseri öncesi doğayla iç içe vakit geçiren sanatçı, traktör kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Edis’in bu doğal ve samimi paylaşımları hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Şarkıcının baba topraklarına olan bağlılığı ve mütevazı duruşu sosyal medyada olumlu yorumlar topladı.

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