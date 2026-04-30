Edis Görgülü’nün Yeni Tarzı Sosyal Medyayı Salladı: "Nolur Alışın"

Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis Görgülü, radikal bir imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyattı. Son dönemde hem sahne performansları hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, yeni görünümüyle sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

"Nolur Alışın, Ben Çok Sevdim"

Yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Edis, bu radikal değişimine gelecek tepkileri öngörerek esprili bir not düştü. Paylaşımına, “Nolur alışın ben çok sevdim” notunu ekleyen ünlü sanatçı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Justin Timberlake Benzetmesi

Edis’in sarı saçlı ve kısa kesimli yeni imajı, sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake'in 2000'li yılların başındaki ikonik tarzına benzetildi. Birçok takipçisi fotoğrafın altına; "Yerli Justin Timberlake", "Tarzı tam oturmuş" ve "Eski klipleri hatırlattı" gibi yorumlarda bulundu.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Ünlü şarkıcının bu cesur hamlesi hayranlarını ikiye böldü. Bir kesim sarı saçın Edis'in enerjisine çok yakıştığını ve modern bir hava kattığını savunurken, diğer bir kesim ise doğal rengine dönmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ancak Edis'in "Ben çok sevdim" vurgusu, bu imajın bir süre daha kalıcı olacağının sinyallerini verdi.