Edis: Benden dudak istemeyin!

Edis'in önce Zeynep Bastık'la yaptığı dans ardından da Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde ortaya çıkan Bensu Soral'la olan samimi sohbeti sosyal medyada gündem olmuştu. Edis bir kaç gün Twitter'da TT olmuş, görüntüler çok konuşulmuştu.



Şarkıcı önceki gün Antalya'da bir konser verdi. İzleyicilerden biri Edis'ten "Dudak" isimli parçayı söylemesini istedi. "Benden ‘Dudak’ falan istemeyin" diyen Edis, "Sonra başıma bela oluyor. Twitter’da gündem oluyorum. Icardi de geliyormuş, öyle şeyler söylüyorlar" diyerek dert yandı.

"Niye benimle dalga geçiyorsunuz?" diye soran şarkıcı, "Gerçi ben olsam ben de gülerdim ama abartmayın. Melek gibi insanım, şeytan yaptınız beni" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a transferiyle gündeme gelen Mauro Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara ile ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor. Edis’e de son dönemde sosyal medyada Wanda Nara ile ilgili espriler yapılıyor.