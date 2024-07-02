Edin Džeko-Amra Silajdžić; Boğaziçi'nde aşk

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Džeko, lig sezonunun bitmesinin ardından ailesiyle birlikte ülkesinde kısa bir tatil yaptı. Yeni sezon hazırlıkları için Türkiye'ye dönen Džeko, izin gününü oyuncu ve model eşi Amra Silajdžić ile birlikte Boğaziçi'nde romantik bir tekne turu yaparak geçirdi.

Ünlü futbolcu ve eşinin Boğaziçi'nde keyifli anlar yaşadığı fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, Džeko ve Silajdžić çiftinin fotoğrafına övgü dolu yorumlar yaparak, "Türkiye'ye de Fenerbahçe'ye de çok yakışıyorsun. Takımdan ayrılma, gitme" ve "Birbirinize çok yakışıyorsunuz, mutluluğunuz daim olsun" gibi mesajlar yağdırdı.

Fenerbahçe taraftarları, yeni sezonda da Džeko'nun takımda kalmasını ve başarılarına devam etmesini umuyor.