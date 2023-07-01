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Gecce Magazin Haberleri
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Eda Taşpınar: Sahilde aşık oldum

Yunan adası Mykonos’ta tatil yapan Eda Taşpınar dün plajdaydı. Yeşil bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Altına şunları yazdı: "Sahilde aşık oldum. Güneş öptü yüzümü, su koştu tenimden geçti ve ılık esinti aklımı başımdan aldı. Kum beni için çekti. Hiçbir zaman eskisi gibi olmadım."

Eda Taşpınar: Sahilde aşık oldum
Yayın Tarihi : 2023-07-01 14:10

Ünlü isim Eda Taşpınar, Yunan adası Mykonos'ta keyifli bir tatil geçiriyor. Dün plajda vakit geçiren Taşpınar, yeşil bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımının altına ise şu cümleleri yazdı: "Sahilde aşık oldum. Güneş öptü yüzümü, su koştu tenimden geçti ve ılık esinti aklımı başımdan aldı. Kum beni için çekti. Hiçbir zaman eskisi gibi olmadım."

Eda Taşpınar, Mykonos'ta geçirdiği tatilin keyfini çıkarırken, paylaşımlarıyla takipçilerini de dahil etmeyi ihmal etmiyor. Yeşil bikinisiyle plajda çekilen pozları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü ismin, yaz tatilinin keyifli anlarını ifade ettiği paylaşımı, takipçileri tarafından romantik ve etkileyici bulundu. Eda Taşpınar'ın sahilde yaşadığı duygusal deneyimleri dile getirdiği sözleri, beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı.

 

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