Eda Erol nişanlandı! Mutluluk kareleri sosyal medyada

Ünlü sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen sade tören, çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı romantik karelerle gündeme oturdu.

"Milyon Kez Evet" Dedi

39 yaşındaki stilist Eda Erol, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığı anları takipçileriyle paylaşmıştı. Karaçayır’ın romantik teklifi karşısında duygularını, “Milyon kez evet. Sonsuza dek aşkım” notuyla dile getiren Erol’un heyecanı gözlerden kaçmamıştı.

Aile Arasında Nişan Töreni

Çift, aşklarını bir adım öteye taşıyarak nişan yüzüklerini taktı. Aile arasında sade ama samimi bir törenle nişanlanan ikili, özel anlarını sosyal medyada paylaşarak bu mutlu günü sevdikleriyle kutladı. Eda Erol'un sade ve zarif tarzı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Nişan karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Eda Erol ve Ekrem Karaçayır’a kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı yağdı. Çiftin mutluluğu adeta ekranlara yansıdı.