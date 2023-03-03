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Eda Ece'nin gözyaşları

Eda Ece, depremzedeleri ziyaret etmek için Ankara’ya gitti. Önce Anıtkabir’i ziyaret eden oyuncu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yazdıklarını okurken gözyaşlarını tutamadı.

Eda Ece'nin gözyaşları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-03-2023 18:13

Instagram'dan açıklama yapan Eda Ece, "Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım. Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam... Her şey tekrar iyi olacak. El birliğiyle" dedi.

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