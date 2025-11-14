Eda Ece'den Yeni Partnerine Övgü: "Kaan'ı Çok Beğeniyorum"

Oyuncu Eda Ece, Nişantaşı City’s’de kameralara takıldı. Ece, Kaan Yıldırım’la çekeceği yeni filmi "Sevgililer Günü" hakkında açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu, film için okuma provası yaptıklarını söyledi. Eda Ece, "Kaan'ı da çok beğeniyorum. Hafta sonu başlayacağız. İnşallah güzel olacak" dedi.

MasterChef İtirafı: "Aç Kalmazsınız"

Eda Ece, katıldığı MasterChef Türkiye programıyla ilgili de konuştu. Ünlü oyuncu, "Yıllardır izliyorum. Bir daha çağırırlarsa yine giderim" dedi. Ece, mutfakta çok iyi olmadığını, ancak "benimle aç kalmazsınız" sözleriyle esprili bir yanıt verdi.

Eşi En Çok Zeytinyağlıları Seviyor

Oyuncu, eşi Buğrahan Tuncer'in favori yemeği hakkında da bilgi verdi. Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer'in yemek ayırt etmediğini söyledi. Ece, "Zeytinyağlılarımı beğenirler. Yazları daha başarılıyım. Favori yemeğim mantı" yanıtını verdi. Ece, aracına binmeden önce hayranlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.