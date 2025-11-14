Eda Ece'den Yeni Partnerine Övgü: "Kaan'ı Çok Beğeniyorum"

Oyuncu Eda Ece, Kaan Yıldırım'la çekeceği "Sevgililer Günü" filminin setine hafta sonu çıkacağını söyledi. Ece, MasterChef'e yeniden gidebileceğini belirtirken, eşi Buğrahan Tuncer'in zeytinyağlıları sevdiğini açıkladı.

Eda Ece'den Yeni Partnerine Övgü:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2025 16:25

Oyuncu Eda Ece, Nişantaşı City’s’de kameralara takıldı. Ece, Kaan Yıldırım’la çekeceği yeni filmi "Sevgililer Günü" hakkında açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu, film için okuma provası yaptıklarını söyledi. Eda Ece, "Kaan'ı da çok beğeniyorum. Hafta sonu başlayacağız. İnşallah güzel olacak" dedi.

 

MasterChef İtirafı: "Aç Kalmazsınız"

Eda Ece, katıldığı MasterChef Türkiye programıyla ilgili de konuştu. Ünlü oyuncu, "Yıllardır izliyorum. Bir daha çağırırlarsa yine giderim" dedi. Ece, mutfakta çok iyi olmadığını, ancak "benimle aç kalmazsınız" sözleriyle esprili bir yanıt verdi.

Eşi En Çok Zeytinyağlıları Seviyor

Oyuncu, eşi Buğrahan Tuncer'in favori yemeği hakkında da bilgi verdi. Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer'in yemek ayırt etmediğini söyledi. Ece, "Zeytinyağlılarımı beğenirler. Yazları daha başarılıyım. Favori yemeğim mantı" yanıtını verdi. Ece, aracına binmeden önce hayranlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.

Benzer Haberler
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"
Tan Taşçı'dan Dikkat Çeken Konser Açıklaması: Tan Taşçı'dan Dikkat Çeken Konser Açıklaması: "Sanatçılık ve Tüccarlık Arasında İnce Bir Çizgi Var"
Ece Vahapoğlu'ndan Şoke Eden İtiraf: İki Aydır Kanserle Mücadele Ediyor Ece Vahapoğlu'ndan Şoke Eden İtiraf: İki Aydır Kanserle Mücadele Ediyor
Ceyda Ateş'ten Üzücü Haber: Ceyda Ateş'ten Üzücü Haber: "Ameliyat Olmak İstemiyorum"
Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"
Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı: Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı: "Aşığım" Notuyla Baturalp Bekar'la Yeni Pozlarını Paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür:
  • 14-11-2025 15:45

Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı:
  • 14-11-2025 10:34

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"

Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı:
  • 14-11-2025 10:02

Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı: "Aşığım" Notuyla Baturalp Bekar'la Yeni Pozlarını Paylaştı

Türk Sanat Müziği Yasta: Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti
  • 13-11-2025 10:05

Türk Sanat Müziği Yasta: Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı
  • 12-11-2025 10:56

Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı