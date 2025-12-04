Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı!

Oyuncu Eda Ece, meslektaşı Şebnem Bozoklu’yu sosyal medyadan takip etmeyi bıraktıktan kısa bir süre sonra yeniden takibe aldı. Bu hareket, Ece’nin yanlışlıkla sildiği şeklinde yorumlandı.

Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-12-2025 10:01

Oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Şebnem Bozoklu'yu sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakarak magazin gündeminde "Neler oluyor?" sorularına neden olmuştu. Bu ani hareket, Bozoklu'nun Ece'yi takip etmeye devam etmesiyle birlikte kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

Yanlışlık İddiaları Güçlendi

Eda Ece, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, kısa süre sonra yeni bir hamleyle bu spekülasyonlara son noktayı koydu. Ece, Şebnem Bozoklu’yu yeniden takip etmeye başladı.

Eda Ece'nin bu "önce sil, sonra geri al" şeklindeki hareketi, ünlü oyuncunun Bozoklu’yu yanlışlıkla takipten çıktığı şeklinde yorumlandı. Böylece iki oyuncu arasında herhangi bir küslük olmadığı anlaşılmış oldu.

 

Benzer Haberler
Giray Altınok'tan Hayranlarını Üzecek Açıklama, Ekrana Veda Sinyali Mi? Giray Altınok'tan Hayranlarını Üzecek Açıklama, Ekrana Veda Sinyali Mi?
Hazal Kaya Gözyaşlarını Tutamadı: Ali Atay, Dizinin Final Sürprizini Açıkladı Hazal Kaya Gözyaşlarını Tutamadı: Ali Atay, Dizinin Final Sürprizini Açıkladı
Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı! Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
Derin Talu ve Sevgilisi Tanalp Tokgöz İsviçre Tatilinde: Aşkları Doludizgin Devam Ediyor! Derin Talu ve Sevgilisi Tanalp Tokgöz İsviçre Tatilinde: Aşkları Doludizgin Devam Ediyor!
Burcu Esmersoy'dan Şaşırtan EYT İtirafı: “Tam 6 Yıldır Emekliyim” Burcu Esmersoy'dan Şaşırtan EYT İtirafı: “Tam 6 Yıldır Emekliyim”
İrem Derici'den Şaşırtan Pişmanlık İtirafı: İrem Derici'den Şaşırtan Pişmanlık İtirafı: "Köpek Gibi İstiyorum"
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler
  • 01-12-2025 13:54

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler