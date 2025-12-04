Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı!

Oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Şebnem Bozoklu'yu sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakarak magazin gündeminde "Neler oluyor?" sorularına neden olmuştu. Bu ani hareket, Bozoklu'nun Ece'yi takip etmeye devam etmesiyle birlikte kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

Yanlışlık İddiaları Güçlendi

Eda Ece, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, kısa süre sonra yeni bir hamleyle bu spekülasyonlara son noktayı koydu. Ece, Şebnem Bozoklu’yu yeniden takip etmeye başladı.

Eda Ece'nin bu "önce sil, sonra geri al" şeklindeki hareketi, ünlü oyuncunun Bozoklu’yu yanlışlıkla takipten çıktığı şeklinde yorumlandı. Böylece iki oyuncu arasında herhangi bir küslük olmadığı anlaşılmış oldu.