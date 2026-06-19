Anne Hathaway'nin Sırrı Ortaya Çıktı! Aylarca Gizledi

Hollywood’un en güzel oyuncularından Anne Hathaway ailesine yeni bir üyenin katılacağını duyurdu. 43 yaşındaki ünlü yıldız üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Haberi de oldukça sade ve samimi bir şekilde verdi. Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafta belirginleşen hamile karnını gösterdi ve böylece takipçileriyle bu mutlu gelişmeyi paylaşmış oldu.

Paylaşımında Arctic Monkeys’in “Baby, I'm Yours” şarkısını kullanması da dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan oyuncu hayranlarını oldukça sevindirdi.

Son Dönemdeki Tercihlerinin Nedeni Anlaşıldı

Aslında son birkaç aydır Anne Hathaway’i görenler bir şeylerden şüpheleniyordu. Katıldığı etkinliklerde genellikle bol ve rahat kıyafetler tercih etmesi dikkat çekmişti. Özellikle mayıs ayında katıldığı bir moda defilesinde ve haziran başında New York’ta görüntülendiği sırada hamileliğini gizlemeye çalıştığı yönünde yorumlar yapılmıştı.

Şimdi yapılan açıklamayla birlikte bu yorumların boşuna olmadığı ortaya çıkmış oldu. Meğer ünlü oyuncu gerçekten de hamileymiş ve güzel haberi paylaşmak için doğru zamanı bekliyormuş.

Mutlu Evlilik Ve Büyüyen Aile

Anne Hathaway 2008 yılından beri Adam Shulman ile birlikte. Çift 14 yıldır evli ve şu anda Jonathan ile Jack adında iki oğulları bulunuyor. Jonathan 10 Jack ise 6 yaşında.

Üçüncü çocuk haberiyle birlikte aile biraz daha büyüyecek. Hathaway ve Shulman çifti Hollywood dünyasında özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Bu yüzden çocuklarıyla ilgili paylaşımlarını da oldukça sınırlı tutuyorlar.

Annelik Hakkında Duygusal Açıklamaları

Anne Hathaway geçmişte verdiği röportajlarda annelik deneyiminin her zaman kolay olmadığını anlatmıştı. Anne olma sürecinin zaman zaman karmaşık duygular içerdiğini söyleyen oyuncu buna rağmen anneliğin hayatında çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulamıştı.

Hatta bir röportajında anne olduktan sonra kendisini hayata daha sağlam basan biri gibi hissettiğini ve anneliğin içindeki gereksiz karmaşayı azaltarak ona farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade etmişti.

Mahremiyete Verdiği Önem

En dikkat çeken özelliklerinden biri de ailesinin mahremiyetine verdiği önem. Çocuklarının sürekli kameraların önünde büyümesini istemediğini sık sık dile getiriyor. Ona göre çocuklarının kendi kimliklerini özgürce oluşturabilmeleri için göz önünde olmadan büyümeleri gerekiyor.

Bu nedenle Hathaway ailesi magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmasına rağmen özel hayatlarını mümkün olduğunca sakin yaşamaya çalışıyor. Şimdi ise çift üçüncü çocuklarının gelişi için heyecanlı ve mutlu bir bekleyiş içinde.