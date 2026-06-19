54 Yaşındaki Davut Güloğlu Dede Oldu! Minik Mihra Sosyal Medyayı Salladı!

Karadeniz müziğinin dinamik ritmi, güçlü sesi ve kendine has tarzıyla milyonların sevgisini kazanan ı Davut Güloğlu hayatının en özel ve anlamlı mutluluklarından birini yaşıyor. Yıllardır sahnelerde fırtınalar estiren ünlü isim bu kez bir albüm veya konser haberiyle değil aile hayatındaki sürpriz bir gelişmeyle hayranlarının karşısına çıktı. Şarkıcı ilk kez dede olmanın heyecanını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal kareyle ilan etti.

Nurcanım, Katula Katula, Dur Orda Dur, Kopalım Bari ve Hayat Devam Ediyor albümleriyle tanınan Davut Güloğlu sosyal medya hesabından mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

İlk Torun, Bir Aşk... Mihra

Sanatçı kucağına aldığı minik bebeğiyle objektif karşısına geçti. Aileye yeni katılan üyeyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan Güloğlu hissettiği benzersiz duyguları kelimelere dökmekte de gecikmedi.

54 yaşındaki isim Instagram'dan paylaştığı sürpriz kareyle ilk kez dede olduğunu açıkladı. Güloğlu torunu Mihra'yla ilk fotoğrafını "İlk torun, bir aşk.. Mihra" notuyla yayımladı.

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru Başladı

Davut Güloğlu'nun torunu Mihra'yla çekildiği ve babalık duygusundan sonra tattığı bu yepyeni heyecanı gözler önüne seren fotoğrafı Instagram'da kısa sürede adeta etkileşim rekoru kırdı. Sanat dünyasından yakın dostları ve binlerce hayranı paylaşımın altına iyi dileklerini iletti.

Güloğlu'nun güzel haberi duyurduğu paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.

