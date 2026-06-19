54 Yaşındaki Davut Güloğlu Dede Oldu! Minik Mihra Sosyal Medyayı Salladı!

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Davut Güloğlu ilk kez dede oldu. 54 yaşındaki sanatçı torunu Mihra ile ilk karesini paylaştı.

54 Yaşındaki Davut Güloğlu Dede Oldu! Minik Mihra Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 20:35

Karadeniz müziğinin dinamik ritmi, güçlü sesi ve kendine has tarzıyla milyonların sevgisini kazanan ı Davut Güloğlu hayatının en özel ve anlamlı mutluluklarından birini yaşıyor. Yıllardır sahnelerde fırtınalar estiren ünlü isim bu kez bir albüm veya konser haberiyle değil aile hayatındaki sürpriz bir gelişmeyle hayranlarının karşısına çıktı. Şarkıcı ilk kez dede olmanın heyecanını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal kareyle ilan etti.

Nurcanım, Katula Katula, Dur Orda Dur, Kopalım Bari ve Hayat Devam Ediyor albümleriyle tanınan Davut Güloğlu sosyal medya hesabından mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

İlk Torun, Bir Aşk... Mihra

Sanatçı kucağına aldığı minik bebeğiyle objektif karşısına geçti. Aileye yeni katılan üyeyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan Güloğlu hissettiği benzersiz duyguları kelimelere dökmekte de gecikmedi.

54 yaşındaki isim Instagram'dan paylaştığı sürpriz kareyle ilk kez dede olduğunu açıkladı. Güloğlu torunu Mihra'yla ilk fotoğrafını "İlk torun, bir aşk.. Mihra" notuyla yayımladı.

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru Başladı

Davut Güloğlu'nun torunu Mihra'yla çekildiği ve babalık duygusundan sonra tattığı bu yepyeni heyecanı gözler önüne seren fotoğrafı Instagram'da kısa sürede adeta etkileşim rekoru kırdı. Sanat dünyasından yakın dostları ve binlerce hayranı paylaşımın altına iyi dileklerini iletti.

Güloğlu'nun güzel haberi duyurduğu paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.
 

Benzer Haberler
Kiraz Mevsimi'nin Oyuncuları Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu Aşk Tazeledi! Kiraz Mevsimi'nin Oyuncuları Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu Aşk Tazeledi!
Batuhan Karacakaya’dan Nagihan’a Tam Destek: Batuhan Karacakaya’dan Nagihan’a Tam Destek: "Sen Bu Kupayı Taşırsın!"
Üç Yıllık Hasrer Bitiyor: Neslihan Atagül’ün Yeni Adresi Belli Oldu! Üç Yıllık Hasrer Bitiyor: Neslihan Atagül’ün Yeni Adresi Belli Oldu!
Muhtemel Aşk'ın Melis'i Hayal Köseoğlu, Nezir Çınarlı ile Nişanlandı! Muhtemel Aşk'ın Melis'i Hayal Köseoğlu, Nezir Çınarlı ile Nişanlandı!
"Uzak Şehir" Setinde Başlayan Aşk İspanya Sokaklarına Taşındı!
Eski Survivor Şampiyonu Turabi Tarafını Seçti: “Kupa Senin Olsun!” Eski Survivor Şampiyonu Turabi Tarafını Seçti: “Kupa Senin Olsun!”
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!
  • 19-06-2026 16:06

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!

Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!
  • 19-06-2026 10:37

Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!