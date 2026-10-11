Eda Ece’den Olay İtiraf: “Ben Öpüşmüyorum, Yapmıyorum!”

Eda Ece evlilik ve annelik sonrası oyunculuk tercihlerinin değiştiğini açıkladı. Ünlü oyuncu öpüşme ve açık sahnelerdeki net tavrıyla dikkat çekti.

Eda Ece’den Olay İtiraf: “Ben Öpüşmüyorum, Yapmıyorum!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2026 18:07

Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan Eda Ece özel hayatındaki değişimlerin kariyer tercihlerini de etkilediğini açıkladı. 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen 2024’te ise kızı Mina İpek’i kucağına alan oyuncu artık projelerini seçerken bazı konularda daha hassas davrandığını söyledi. Ece’nin özellikle öpüşme ve açık sahnelerle ilgili sözleri dikkat çekti.

Evlilik ve Annelik Sonrası Kararları Değişti

Oyunculuk kariyerine Pis Yedili dizisiyle başlayan ve daha sonra Yasak Elma ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece artık her projeye aynı gözle bakmadığını anlattı. Evlilik ve annelikle birlikte hayata bakışının değiştiğini belirten oyuncu iş seçimlerinde de kendi sınırlarını daha fazla gözettiğini ifade etti.

Ece rol alacağı projelerde açık sahneler konusunda net bir tavır sergilediğini söyledi. Ünlü oyuncu “Açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum. Bunlara özen gösteriyorum. Buğra’dan evlilik ve çocuktan sonra ekstra dikkat etmeye çalıştım” sözleriyle tercihlerini anlattı.

“Öpüşme Sahnesi Çekmiyorum”

Eda Ece’nin en çok dikkat çeken açıklaması ise öpüşme sahneleriyle ilgili oldu. Fatih Altaylı’nın programına konuk olan oyuncu kendi kararlarını açıkça dile getirirken başka oyuncuların tercihlerine karışmadığının da altını çizdi.

Ece “Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben öpüşeni eleştirmiyorum. Ben yapmıyorum. Belki oyuncu arkadaşlarım buna kızacaktır. Benim hırsımın limiti var” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun bu sözleri mesleki hedefleriyle kişisel değerleri arasında bir denge kurmaya çalıştığını gösterdi. Ece kendi tercihlerini savunurken başkalarının farklı kararlar alabileceğini de kabul ediyor.

Aile Hayatı Önceliklerini Etkiledi

2023’te Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece 2024 yılında anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızı Mina İpek’in dünyaya gelmesinin ardından hayatında yeni bir dönem başlayan oyuncu artık kariyerinde de kendini rahat hissettiği sınırlar içinde ilerlemeyi tercih ediyor.

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