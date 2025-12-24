Eda Ece’den Duygusal Paylaşım: "Mina İpek Ne Kadar Büyümüşsün!"

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" karakteriyle gönüllere taht kuran Eda Ece, basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek ile olan mutlu aile karelerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada 8,1 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, kızının bir yıl içindeki değişimini duygusal bir notla paylaştı.

"1 Senede Ne Kadar Büyümüşsün"

2023 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve 4 Nisan 2024'te anne olan Eda Ece, Instagram hesabından eşi ve kızının olduğu bir fotoğrafı yayınladı. Ece, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına şu notu düştü:

"1 senede ne kadar büyümüşsün Minnoşum benim. Yesin onu annesi, yesin onu babası..."

"Gizli Gizli Kız İstiyordum"

Hamilelik sürecinde yaşadığı heyecanı sık sık takipçileriyle paylaşan Eda Ece, bebeğin cinsiyetini öğrendiği dönemde, "Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep 'Fark etmez, sağlıklı doğsun da' diyordu" ifadelerini kullanarak hayaline kavuştuğunu dile getirmişti. Çift, kızlarına Mina İpek ismini vererek mutluluklarını perçinlemişti.

Mutlu Aile Tablosu

Aktif sosyal medya kullanımıyla bilinen Eda Ece, hem kariyerine hem de anneliğe dair anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Özellikle kızı Mina İpek'in büyüme evrelerini kareleyen oyuncunun bu son paylaşımı, hayranlarından "Zaman ne çabuk geçiyor", "Maşallah çok tatlı bir aile" gibi binlerce yorum aldı.