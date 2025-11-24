Eda Ece ve Kaan Yıldırım’lı Sevgililer Günü Filminden İlk Kare Yayınlandı

Netflix'in kod adı "Sevgililer Günü" olan yeni yerli filminden Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ın yer aldığı ilk kare geldi. Film 14 Şubat haftasında yayınlanacak.

Eda Ece ve Kaan Yıldırım’lı Sevgililer Günü Filminden İlk Kare Yayınlandı
Yayın Tarihi : 24-11-2025 18:00

Netflix’in kod adı Sevgililer Günü olan yeni yerli filminin çekimleri geçen hafta sonu başladı. Eda Ece’nin Aslı, Kaan Yıldırım’ın ise "Yıldırım Demir" karakterlerine hayat verdiği filmin setinden, başrol oyuncularının yer aldığı ilk çift fotoğrafı geldi. Bu komedi filmi, 14 Şubat haftasında Netflix platformunda seyirciyle buluşacak.

 

Filmin Konusu ve Senaryo Ekibi

 

Netflix’in merakla beklenen yerli yapımı, 14 Şubat haftası yayınlanacak olması nedeniyle şimdiden dikkat çekiyor. Filmin senaryosu, ünlü yazar Melis Civelek ile Zeynep Gür tarafından kaleme alındı.

Filmin hikayesi, Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyen Aslı karakterinin yaşadıklarını eğlenceli bir dille ele alıyor. Başrol oyuncuları Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ın canlandıracağı bu romantik komedi filminin ismi ise önümüzdeki hafta içinde belli olacak.

 

Oyuncu Kadrosunda Güçlü İsimler Var

Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda birçok başarılı isim bulunuyor. Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ın yanı sıra, kulislerden sızan bilgilere göre filmde şu isimler rol alıyor:

  • Devrim Yakut

  • Onur Gözeten

  • Mekin Sezer

  • Kürşat Demir

  • Tamer Levent

