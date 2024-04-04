Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in mutlu günü! Kızlarına kavuştular

Eda Ece, 2019 yılından beri ilişki yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da evlenmişti. Geçen eylül ayında hamile olduğunu duyuran Ece, şimdi ise bebeklerini dünyaya getirdi. Oyuncu, kızlarının ismini yeni nesil isimlerden seçmeme kararı aldıklarını açıkladı ve Bilgehan Tuncer ile birlikte belirledikleri isim dikkat çekti.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in mutlu günü! Kızlarına kavuştular
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-04-2024 18:17

Eda Ece, 'Pis Yedili', 'Yasak Elma', 'Hayat Bilgisi' gibi projelerde rol alarak özellikle 'Yıldız Argun' karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer etti. Hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen bir isim olarak magazin dünyasında dikkat çekiyor.

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde dünyaevine giren Eda Ece, düğün günü hakkında ilginç detaylar paylaşmıştı. Ünlü isim, düğün sırasında yaşadığı panik hali ve duygusal anlarla ilgili şunları ifade etmişti:

"Çok güzel bir düğün oldu ama bana bir panik geldi, zangır zangır titredim. Buğra elimi tutarak ve konuşarak sakinleştirdi beni. İyi ki 30’lu yaşlarımda evlenmişim. 20’lerindeyken tecrübesiz oluyorsun, hep aileler karışıyor. Babam nikah boyu mutluluktan ağladı, onun ağladığını görünce ben de neredeyse ağlıyordum."

Evliliğinin ardından hamile olduğunu duyuran Ece, hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları da paylaşmıştı:

"İlk 3 ayda midem bulandı, tansiyonum düştü. Bütün yan etkileri yaşadım! Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep “Fark etmez, sağlıklı doğsun da” diyordu. Hamilelik neredeyse tüm organlarınızı, hormonlarınızı ve beyninizi etkiliyor. Bu süreçte kadının hissetmesi gereken mutluluk ve kendine güven. Artık yediğimin içinde ne olduğuna, yüzüme ne sürdüğüme çok dikkat ediyorum. Hamileliğimle birlikte dikkatim daha da arttı."

Eda Ece, kızının ismini seçerken eski ve klasik isimleri tercih ettiğini belirtmişti. Kızının ismini seçerken yaşadığı şaşkınlığı da paylaşan Ece, şu sözleri kullanmıştı:

"Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım."

Son olarak, Eda Ece'nin hamilelik sürecine dair son paylaşımı, sevindiren bir haberle geldi. Ünlü çift, kızlarını kucaklarına aldı ve mutlu haberi Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabı duyurdu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin, kızlarına 'Mina İpek' ismini koydukları görüldü.

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