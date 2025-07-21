Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’den Bodrum’da Romantik Akşam

Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, yaz tatilini her yıl olduğu gibi Bodrum’da geçiriyor. Çift, gündüz deniz ve güneşin tadını çıkarırken akşamları romantik anlar yaşamayı da ihmal etmiyor.

Türkbükü’nde Görüntülendiler

Bodrum’daki evlerinden çıkan çift, akşam saatlerinde Türkbükü sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Eda Ece’nin sade ve şık tarzı dikkat çekerken, Buğrahan Tuncer’in spor kombiniyle rahat bir görünüm tercih ettiği görüldü.

Romantik Yemek Keyfi

Kısa yürüyüşün ardından çift, sahilde akşam yemeği için yer ayırttıkları restorana geçti. Romantik anlarıyla dikkat çeken Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in mutlu halleri gözlerden kaçmadı.

Sosyal Medyada İlgi

Tatilleri ve uyumlu halleriyle dikkat çeken ünlü çift, sosyal medyada da sık sık beğeni topluyor. Hayranları, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in Bodrum pozlarına övgü dolu yorumlar yapıyor.