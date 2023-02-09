Eda Ece: Türk halkı sendeki yürek kimsede yok!

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük depremlerin ardından afet bölgesine yardım malzemeleri ulaştırmak için harekete geçti. Ünlüler dünyası da hem sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılara destek verirken, hem de yıkıcı depremden etkilenen 10 il için maddi yardımda bulunuyor. Bu isimlerden biri de Eda Ece oldu.



Oyuncu, depremzedeler için alışverişe çıktı. Bulabildiği kadar ilaç, bebek eşyası, erzak, kıyafet ve battaniye alan Eda Ece, vatandaşların afet bölgesi için seferber olması üzerine dükkan raflarında fazla ürün kalmadığını görünce duygusal anlar yaşadı.



"KURTULUŞ SAVAŞI BÖYLE KAZANILDI"

"Sizi çok seviyorum Türk halkı" diyen Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: