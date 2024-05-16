Eda Ece kızı Mina'yı paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

Nisan ayında kızı Mina'yı kucağına alan tanınmış oyuncu Eda Ece, sevimli kızıyla birlikte ilk fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu, yayınladığı gönderiye "Mina'mmm minnoşumla günler böyle geçiyor" notunu ekledi. Paylaşılan fotoğrafa, izleyicilerden gelen yorum ve beğeniler yoğun oldu.

Eda Ece kızı Mina'yı paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 19:28

Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, 2019 yılında başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandırdıktan sonra büyük bir mutluluğa adım attı. Çift, 21 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ardından bir mutlu haberi daha sevenleriyle paylaşmışlardı.

Eylül ayında hamile olduğu öğrenilen Eda Ece, nisan ayının başlarında kızları Mina'yı kucağına aldı. Anne ve baba, bebekleriyle birlikte geçirdikleri ilk anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Eda Ece, kızı Mina ile verdiği pozu paylaşarak duygularını ifade etti. Ünlü oyuncu, paylaştığı kareye "Mina'mmm minnoşumla günler böyle geçiyor" notunu düşerek kızıyla geçirdiği mutlu anları takipçileriyle paylaştı.

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