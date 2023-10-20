Eda Ece "ilk çocuğum" dediği köpeğine gözyaşlarıyla veda etti

Ünlü oyuncu Eda Ece, sevimli köpeği Pluto'nun beklenmedik vefatıyla sarsıldı. Eda Ece, duygusal bir açıklama yaparak Pluto'ya veda etti. Ayrıca, Instagram profilinde köpeği Pluto'nun fotoğrafını kullandı.

Eşi Buğrahan Tuncer ve birçok ünlü isim, Eda Ece'nin acısını paylaşarak ona destek verdiler.

Eda Ece, vefat eden dostu Pluto için duyduğu özlemi ve üzüntüyü şu cümlelerle ifade etti: “Hoşçakal Pluto’m… En sadık arkadaşım, kendi küçük yüreği büyük yoldaşım, peşimi hiç bırakmayan, ilk çocuğum. Öyle çok anımız var ki seninle, beraber büyümüştük.. Annen seni çok özleyecek. Bütün aile çok üzgünüz. Daha fazla yazamayacağım, resimlerine de zor bakıyorum. Bu güzel 10 yıl için binlerce kez teşekkür ederim sana. Pluto 12.12.2013-18.10.2023 ♾️