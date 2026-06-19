Eda Ece İki Yıl Sonra Kural Bozdu: Kızı Mina İpek İlk Kez Görüntülendi

Ekranların sevilen yüzü Eda Ece, basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer ile 2023 yılında dünyaevine girmiş, 2024’ün nisan ayındaysa kızı Mina İpek'i kucağına almıştı. Uzun süredir sosyal medya paylaşımlarında kızının yüzünü göstermekten kaçınan Ece sonunda beklenen paylaşımı yaptı. Mina İpek’in ikinci yaş gününde çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu kızının kendisine olan benzerliğine değindi.

Nazar Korkusundan Değilmiş

Kızını neden iki yıl boyunca gözlerden uzak tuttuğuna dair daha önce yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Eda Ece bu kararın tek sebebinin nazar olmadığını vurgulamıştı. Ekran önü bir iş yaptığı için paylaştığı her karenin hızla yayıldığını belirten Ece, "Ben bu mesleği ve ekran önünde olmayı seçtim ama kızım henüz küçük. Onun hayatı kendi istediği gibi ilerlesin diye çok fazla malzeme etmek istemedim" diyerek eşi Buğrahan Tuncer ile ortak bir karar aldıklarını ifade etmişti.

Eda Ece, kızının doğum gününü kutlarken hayli duygusal bir not yazdı. Bebek büyütmenin hem çok zor hem de inanılmaz keyifli olduğunu belirten oyuncu hislerini şu sözlerle aktardı:

"İyi ki doğdun Mina'm. Yazarken gözüm doluyor hayatımın en zor ama en güzel iki yılıydı, bebek büyütmek hem zorlu hem de tarifi olmayan bir sevgi ve mutluluk. Nice güzel yaşların olsun canım kızım, babanla ben seni o kadar çok seviyoruz ki kelimeler yetmez."

Ağustosta Setlere Dönüyor

Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Eda Ece kızının kime benzediği tartışmalarına da son noktayı koydu. Küçüklük fotoğraflarına atıfta bulunarak kızının tamamen kendisine benzediğini söyleyen ünlü oyuncu, "Birebir kopyam oldu. Annelik gerçekten çok güzel bir duygu" dedi.

Önümüzdeki ağustos ayında yeni bir diziyle ekranlara geri döneceğinin müjdesini de veren Ece, çalışırken kızından ayrı kalmayacağını belirtti. Sete Mina İpek'i de götüreceğini söyleyen başarılı oyuncu, "Ara sıra o da sete gelecek. Zaten orada kızıma bakacak bir sürü teyzesi olacak" diyerek espriyi patlattı. Görünen o ki Eda Ece, yeni sezonda hem anneliği hem de oyunculuğu set arkasında bir arada yürütecek.