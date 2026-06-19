Test Sonucu Pozitif Çıkan Berdan Mardini: “İşlerimi Baltalamak İstediler!”

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berdan Mardini’nin savcılıkta verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Hakkındaki suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen ünlü şarkıcı meselenin uyuşturucuyla alakası olmadığını, tamamen ticari ve ailevi bir çekememezlikten ibaret olduğunu savundu. Kendisine tuzak kurulduğunu iddia eden Mardini bu sürecin asıl amacının yürüttüğü büyük ticari projeleri sekteye uğratmak olduğunu ileri sürdü.

"Vücudumda Madde Bulunmayacak"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve adli kontrol kararıyla evine dönen ünlü türkücü madde kullandığı yönündeki iddialara sert çıktı. Kendinden emin bir savunma yapan Mardini çıkacak tahlil sonuçlarına güvendiğini belirterek, "Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır" dedi ve üzerine atılı suçlamaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Telefon Şifresini Neden Vermedi?

Soruşturma esnasında cep telefonunu kendi rızasıyla jandarma ekiplerine teslim ettiğini söyleyen Berdan Mardini cihazın açılış şifresini paylaşmak istemedi. Bu durumun yasadışı bir şey saklamakla ilgisi olmadığını, tamamen iş hayatını koruma refleksi olduğunu söyleyen şarkıcı gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Telefonumu rızamla teslim ettim ancak şifremi ailevi ve ticari sır sebepleriyle vermek istemedim." 2003 yılından beri şöhret olduğunu hatırlatan isim Mardin’de 500 dönümlük bir alanda kurulu gül damıtma fabrikası ve kendi adını taşıyan bir kozmetik markası olduğunu belirterek şirket verilerinin mahrem kalması gerektiğini savundu.

"Husumet Kurbanı Oldum"

Mardini’ye göre tüm bu gözaltı sürecinin arkasında eski ailevi krizler ve ticari rakiplerinin parmağı var. Kendisine yönelik ihbarın kasıtlı bir karalama kampanyası olduğunu düşünen ünlü şarkıcı ifadesini şu çarpıcı cümleyle noktaladı: "Husumet nedeniyle gözaltına alındığımı ve yaptığım iş nedeniyle işlerimin baltalanması kastıyla böyle bir soruşturmaya maruz kaldığımı düşünüyorum." Adli kontrol tedbirleri ve imza yükümlülüğü devam eden şarkıcının davasıyla ilgili yargı süreci sürüyor.