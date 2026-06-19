Aşk-ı Memnu'nun Katya’sı Ufuk Kaplan’ın Yeni İmajı Şoke Etti

Ziyagil Yalısı’nda dönen devasa entrikaların ortasında yer alan Firdevs Hanım’ın sağ kolu Katya unutulmaz dizi karakterleri listesindeki yerini çoktan aldı. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu’da bu karaktere hayat veren Ufuk Kaplan uzun süren sessizliğini nihayet bozdu. Genelde gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu yeni projesi için saçından makyajına kadar öyle köklü bir değişime gitti ki sosyal medya kullanıcıları Kaplan’ın fotoğraflarını gördüğünde onu tanımakta zorlandı.

Meğer Aslen Yalovalıymış!

Dizideki aksanı ve yabancı uyruklu bir karakteri canlandırmadaki başarısı dolayısıyla birçok izleyici onu yıllarca gerçekten yabancı sanmıştı. Oysa 1972 İstanbul doğumlu olan Ufuk Kaplan aslen Yalovalı ve oyunculuk dünyasının mutfağından gelen bir isim. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü’nde aldığı eğitimin ardından kameraların karşısına geçen usta oyuncunun kariyeri aslında Aşk-ı Memnu’dan çok daha öncesine dayanıyor. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem gibi dev isimlerin kadrosunda yer aldığı efsane yapım Kaplan'ın hayatında tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu.

"Yıllar Gerçekten Acımamış"

Şimdilerde yeni bir dizi projesiyle setlere geri dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun set arkasından sızan yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Yaş almanın da etkisiyle bambaşka bir görünüme bürünen usta oyuncunun son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fotoğrafların altına gelen "Zaman ne çabuk geçmiş" ve "Yıllar hiç acımamış, Katya’dan eser kalmamış" yorumları dikkat çekerken Kaplan’ın sadık hayranları onun bu doğal ve olgun halini çok beğendiklerini dile getiren destek mesajları paylaştı.