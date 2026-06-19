Ateş Denizi Yapımından Erdem Kaynarca'ya Ağır Fatura!

TR''nin dijital platformu Tabii için çekimleri büyük bir gizlilik ve heyecanla sürdürülen Ateş Denizi dizisinin setinde yaşanan narkotik operasyonu magazin ve televizyon dünyasında deprem etkisi yaratmıştı. Karavanında arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan başrol oyuncusu Erdem Kaynarca'nın adli sürecinin ardından, projenin yapım şirketi Sepya Film'den radikal ve net bir hamle geldi. Şirket oyuncuyla olan tüm bağlarını kopardığını duyurdu.

TRT Tabii'nin yeni projelerinden Ateş Denizi dizisinin setinde yaşanan gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Narkotik polislerinin sete düzenlediği operasyonun ardından başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alınmış yaşananların ardından yapım şirketinden beklenen açıklama geldi.

Karavandan Emniyete Uzanan Süreç

Dizi sektörünü derinden sarsan olayın detayları çekimlerin yapıldığı set alanında hareketli dakikaların yaşanmasına neden olmuştu. Ekiplerin ihbar üzerine gerçekleştirdiği baskının detayları şu şekilde basına yansıdı:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri devam eden Ateş Denizi dizisinin setine narkotik ekipleri geldi. Başrol oyuncusu Erdem Kaynarca karavanından çıkarılarak arama işlemine tabi tutuldu. Aracında da inceleme yapılan oyuncu, ardından Halkalı'daki Narkotik Şube’ye götürüldü. İfadesi alınan Kaynarca'dan saç ve kan örneği alındığı, oyuncunun gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yapım Şirketi Affetmedi: Tek Taraflı Fesih!

Yaşanan skandalın ardından çekimlerine zorunlu bir ara verilen dizinin yapımcı firması Sepya Film Prodüksiyon Ltd. Şti. kriz masasını toplayarak hızlı bir karar aldı. Şirket Genel Koordinatörü Hakan Yıldız tarafından yapılan resmi açıklamada, Erdem Kaynarca'nın biletinin kesildiği ve sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği belirtildi.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Firmamız tarafından yapımı sürdürülen Ateş Denizi isimli projemizin oyuncularından ‘Erdem Kaynarca hakkında kamuoyuna yansıyan Yasaklı Madde Kullanımı gerekçeli adli süreç titizlikle incelenmiş ve oyuncu seçimlerimizin ilk gününden itibaren büyük bir hassasiyetle üzerinde durdurduğumuz Yasaklı Madde Kullanımı konusunda firmamızın ve daha önemlisi projemize büyük bir özveri ile emek harcayan çalışma arkadaşlarımızın emeklerini zayii eden şahsın sözleşmesi şirketimiz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir. Projemiz yeni oyuncunun katılımı ile planlandığı şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler Sepya Film'in Ateş Denizi dizisi için el sıkışacağı yeni başrol oyuncusuna çevrildi. Sektörde büyük bir prestij kaybı yaşayan Erdem Kaynarca'nın ise adli tıp laboratuvarından gelecek saç ve kan testi sonuçlarına göre hukuki sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.