Acun Ilıcalı'nın 139 Milyon TL'lik Saati Şoke Ettі!

Türkiye'nin en başarılı televizyoncularından ve iş insanlarından biri olan Acun Ilıcalı katıldığı bir YouTube programında sergilediği samimi açıklamaları kadar kolundaki lüks aksesuarıyla da gündeme damga vurdu. Lüks saat tutkusuyla bilinen ve dünya çapında nadir bulunan modellerden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olan Ilıcalı'nın yayında taktığı saatin astronomik değeri dudak uçuklattı.

Televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir YouTube programında kolundaki saat izleyicilerin dikkatini çekti. Yayının ardından saatin değeriyle ilgili paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü.

Değeri Bir Servet Değerinde!

Yayın esnasında ekran başındaki saat tutkunlarının gözünden kaçmayan lüks model kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Yapılan incelemeler ve iddialar sonucunda saatin dünyaca ünlü markaların sadece özel müşterileri için sınırlı sayıda ürettiği parçalardan biri olduğu anlaşıldı.

Saatin yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken güncel kurla karşılığının 139 milyon 321 bin 500 TL seviyesinde olduğu ifade edildi.

Yayından Çok Saat Konuşuldu

Programın yayınlanmasının ardından izleyiciler Ilıcalı'nın açıklamalarından ziyade kolundaki serveti tartışmaya başladı. Birçok kullanıcının "Kolunda adeta lüks bir villa kent taşıyor" yorumunda bulunduğu saat lüks tüketim dünyasındaki yerini bir kez daha kanıtladı.

Lüks saat kategorisinde yer alan modelin değeri yayın sonrası en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Futbol yatırımları medya kanalları ve dijital platformlarıyla dünya çapında bir başarı grafiği çizen Acun Ilıcalı'nın bu nadide saati koleksiyonunun en nadide parçalarından biri olarak şimdiden magazin tarihine geçti.