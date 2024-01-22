Eda Ece: Herkesi eğlendirdim, çocuğumu eğlendiremedim!

Altı aylık hamile olan Eda Ece, kız çocuğu beklediğini açıkladı. Alışveriş turunda görüntülenen oyuncu, bebeğinin sabah 5'te başlayan şiddetli tekmelemelerinden bahsederek, "İçeride neden bu kadar hareketli olduğunu anlamadım. Herkesi eğlendirdim ama kendi bebeğimi eğlendiremedim" dedi.





Hamileliğin ilk üç ayının zorlu geçtiğini ifade eden Ece, bu süreçte eşinin büyük yardımı olduğunu söyledi. "İlk üç ayda çok kusma yaşadım. Kız hamileliği daha zormuş, erkek çocuğuna hamile olanlar bana bir şey olmadı diyor hep. Gupse Özay ve Aslı Enver ile konuşuyorum sürekli, onlarda da belirtiler ve yaşadığımız zorluklar hep aynı" şeklinde konuştu.





Bebeğine isim koyma konusunda kararsız olduğunu ve sosyal medya üzerinden alınan önerilere güvenemediğini belirten Eda Ece, "İsim önerilerinize açığım, herkese soruyorum, listeler yapıyorum. Benim ismimi de son dakika koymuşlar, galiba ben de ismini son dakika koyacağım. Yeni isimler çok değişik, normal bir isim koymak istiyorum" diye ekledi.





Doğumu Türkiye'de yapacak olan oyuncu, bebeğine kendi bakacağını ve gerekirse annesinden yardım alacağını söyledi.