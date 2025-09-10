Ece Seçkin’in Kabusu Bitmiyor: Tacizci Yine Mesaj Gönderdi

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez Zor Günler Yaşıyor

Şarkıcı Ece Seçkin, pilot eşi Çağrı Terlemez ile 2021 yılında evlenmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, son günlerde yaşadıkları tehditler nedeniyle gündemde. Seçkin, önceki gün yaptığı açıklamada kendisini ve eşini 4 yıldır taciz eden bir adamın ölüm tehditlerinde bulunduğunu duyurdu.

“Serbest Bırakılmasın” Çağrısı

Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında tacizcisi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı çıkarttığını ancak sonuç alamadığını belirtti. Şahıs, İstanbul dışında yaşamasına rağmen sürekli şehre gelerek çiftin hayatını kabusa çevirdi. Seçkin, bu kişinin serbest bırakılmaması gerektiğini açıkça ifade etti:

“Artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum katlanılmaz hale geldi.”

Gözaltı ve Karar

Şarkıcı, daha sonra yaptığı paylaşımda tacizcinin Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu. Adliyeye sevk edilen şahıs, savcılığın “ısrarlı takip” ve “tehdit” suçlarından tutuklanma talebine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

Serbest Kalınca Yine Mesaj Attı

43 yaşındaki şahsın “kasten yaralama” suçundan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Ece Seçkin, serbest bırakılan tacizcinin dakikalar içinde eşine yeniden küfür içerikli mesajlar attığını açıkladı. Seçkin, yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kolluğun ve savcının desteğine rağmen, kanun tıkanıklığı yüzünden serbest bırakılan şahıs aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdı. Dosya bir üst mahkemeye sevk edildi.”