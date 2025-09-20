Ece Seçkin’i Taciz Eden Kişi Gözlem Altına Alındı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez’i uzun süredir tehdit eden ve ev hapsindeyken bile tacizlerine devam eden A.U.S. hakkında yeni bir karar çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliyi hastanede 3 hafta boyunca gözlem altına aldırdı.

Tehditler Ev Hapsinde de Devam Etti

Geçtiğimiz haftalarda, Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i tam 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden A.U.S., polis tarafından yakalanmıştı. İlk duruşmada “ısrarlı takip” ve “tehdit” suçlarından yargılanan şüpheli, adli kontrol şartıyla ev hapsine gönderilmişti. Ancak bu karar, Seçkin ve eşini korumaya yetmedi.

Avukatların yaptığı açıklamaya göre A.U.S., ev hapsindeyken bile tacizlerini sürdürdü. Hatta 16 Eylül 2025 tarihinde bulunduğu ilden bir taksiciyle anlaşarak, Seçkin’in adres ve telefon bilgilerini şoförle paylaştı. Ardından ünlü şarkıcının evine taksi göndererek yanına gelmesini istedi. Bu girişim, hem tehdit hem de kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması nedeniyle soruşturmayı daha da derinleştirdi.

3 Haftalık Gözlem Kararı

Avukatların yeni başvurusu üzerine Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor doğrultusunda, A.U.S. hakkında CMK 74/1 maddesi kapsamında gözlem altına alınma kararı çıktı. Şüpheli, 3 hafta boyunca hastanede tutulacak. Süreç sonunda elde edilecek raporlar soruşturmanın seyrini belirleyecek.

Ece Seçkin’den İlk Açıklama

Yaşanan gelişmeler sonrası Ece Seçkin, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Ünlü şarkıcı, “Süreç boyunca yaşadığım korkuyu dile getirip canınızı sıkmak istemedim. Ancak şahsa verilen ev hapsine rağmen bu olaylar gerçekleşti. Avukatlarım, savcımız ve tüm emniyet güçleri süreci titizlikle yürüttü. Tek bir kadının bile huzursuz hissetmeden yaşayabileceği bir hayat diliyorum. Şahıs tedavi altında, ben ise güvendeyim” dedi.

Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

Seçkin’in açıklamaları, özellikle kadınların maruz kaldığı ısrarlı takip ve tehdit olaylarına dikkat çekti. Sanatçı, kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, “yalnız olmadığını hissettiğini” vurguladı.